TUŽILAŠTVO TRAŽI PRITVOR ZA ŠESTORICU IZ JAGODINE: Pali sa 10 kilograma amfetamina, za jednim osumnjičenim raspisana poternica (VIDEO)
Javno tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo je istragu protiv šest osoba osumnjičenih da su kao organizovana kriminalna grupa neovlašćeno proizvodile i prodavale drogu na području Jagodine, a među njima je i lice za kojim je raspisana poternica.
Javni tužilac za organizovani kriminal doneo je naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih: Petra Milojevića, Milana Boškovića, Aleksandra Krstića, Milana Jovanovića, Martina Milovanovića, kao i protiv Dejana Markovića, koji nije zatečen na teritoriji Srbije i za tim licem je raspisana poternica.
Ova organizovana kriminalna grupa izvršila je krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 5. u vezi stava 1.KZ.
Naime, postoje osnovana sumnja, da je ova organizovana kriminalna grupa, u vremenskom periodu od početka maja ove godine do danas neovlašćeno kupovala, proizvodila, držala i prodavala opojnu drogu – amfetamin, marihuana i kokain na području grada Jagodina. Osumnjičeni su uhapšeni na teritoriji Jagodine prilikom pokušaja prodaje 10 kilograma amfetamina.
Prilikom saslušanja kod javnog tužioca za organizovani kriminal osumnjičeni Petar Milojević, Milan Bošković, Aleksandar Krstić i Milan Jovanović iskoristili su svoje zakonsko pravo i branili se ćutanjem, dok je Martin Milovanović izneo odbranu.
Javni tužilac za organizovani kriminal predložio je sudiji za prethodni postupak Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu da se u odnosu na sva lica odredi pritvor po čl 211 stav 1 tačka 1 i 3 ZKP.
Kurir.rs