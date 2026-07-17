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Javno tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo je istragu protiv šest osoba osumnjičenih da su kao organizovana kriminalna grupa neovlašćeno proizvodile i prodavale drogu na području Jagodine, a među njima je i lice za kojim je raspisana poternica.

Javni tužilac za organizovani kriminal doneo je naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih: Petra Milojevića, Milana Boškovića, Aleksandra Krstića, Milana Jovanovića, Martina Milovanovića, kao i protiv Dejana Markovića, koji nije zatečen na teritoriji Srbije i za tim licem je raspisana poternica.

Ova organizovana kriminalna grupa izvršila je krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 5. u vezi stava 1.KZ.

Naime, postoje osnovana sumnja, da je ova organizovana kriminalna grupa, u vremenskom periodu od početka maja ove godine do danas neovlašćeno kupovala, proizvodila, držala i prodavala opojnu drogu – amfetamin, marihuana i kokain na području grada Jagodina. Osumnjičeni su uhapšeni na teritoriji Jagodine prilikom pokušaja prodaje 10 kilograma amfetamina.

01:44 Hapšenje Izvor: Mup Srbije

Prilikom saslušanja kod javnog tužioca za organizovani kriminal osumnjičeni Petar Milojević, Milan Bošković, Aleksandar Krstić i Milan Jovanović iskoristili su svoje zakonsko pravo i branili se ćutanjem, dok je Martin Milovanović izneo odbranu.

Javni tužilac za organizovani kriminal predložio je sudiji za prethodni postupak Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu da se u odnosu na sva lica odredi pritvor po čl 211 stav 1 tačka 1 i 3 ZKP.