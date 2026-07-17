Slušaj vest

Stariji muškarac nastradao je u selu Kotraža, na području opštine Lučani, kada se na lokalnom putu prevrnula traktorska prikolica natovarena drvima.

- Do nesreće je došlo tokom prevoza ogreva, a okolnosti pod kojima se prikolica prevrnula biće utvrđene istragom - kazao izvor za RINU upoznat sa slučajem.

U sezoni pripreme drva za ogrev ovakve nesreće su češće, naročito na nepristupačnim seoskim putevima i prilikom korišćenja traktora bez zaštitnih ramova.

Kurir/RINA

Ne propustiteHronikaMALOLETNIK SLETEO S PUTA DOK JE VOZIO SKUTER: Povređen prevezen u UKC Niš, otkrivene prve informacije o njegovom stanju nakon nezgode
Hitna pomoć
HronikaDVE TEŠKE SAOBRAĆAJKE U ROKU OD JEDNOG SATA haos u Novom Sadu: Maloletnik pao sa motora, u lančanom sudaru 3 osobe povređene
Hitna pomoć
HronikaSTRAVIČAN UDES NA MAGISTRALI KOD UŽICA Zakucali se kamion i dva vozila, hitne službe na terenu! Stvaraju se ogromne gužve (VIDEO)
Screenshot 2026-07-10 175826.jpg
HronikaDEVOJČICA (11) POVREĐENA U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI U NIŠU: Sudarila se s automobilom dok je vozila bicikl, prevezena na Odeljenje dečje hirurgije
hitna-pomoc-u-nisu.jpg