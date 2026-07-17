Hronika
MUŠKARAC POGINUO KOD LUČANA Prikolica puna drva se prevrnula, pa povukla i njega
Slušaj vest
Stariji muškarac nastradao je u selu Kotraža, na području opštine Lučani, kada se na lokalnom putu prevrnula traktorska prikolica natovarena drvima.
- Do nesreće je došlo tokom prevoza ogreva, a okolnosti pod kojima se prikolica prevrnula biće utvrđene istragom - kazao izvor za RINU upoznat sa slučajem.
U sezoni pripreme drva za ogrev ovakve nesreće su češće, naročito na nepristupačnim seoskim putevima i prilikom korišćenja traktora bez zaštitnih ramova.
Kurir/RINA
Reaguj
Komentariši