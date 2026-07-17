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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije Policijske uprave za grad Beograd, identifikovali su i procesuirali vozača koji je ugrozio bezbednost saobraćaja, a čiji je snimak objavljen na društvenim mrežama.

Povodom snimka nebezbedne vožnje putničkog motornog vozila koji je 12. jula 2026. godine objavljen na društvenim mrežama i na kojem je zabeležena vožnja u suprotnom smeru na priključnoj saobraćajnici nasilnička vožnja mostu Gazela, u Bulevaru vojvode Mišića, pripadnici Uprave saobraćajne policije Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Upravom saobraćajne policije u Direkciji policije, odmah su preduzeli mere i radnje u cilju identifikacije vozača i utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Po pozivu saobraćajne policije, u službene prostorije Odeljenja za saobraćajne prekršaje i prekršajni postupak Policijske uprave za grad Beograd pristupio je P.M. (34), koji je priznao izvršenje prekršaja.

Protiv njega je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog nasilničke vožnje, nakon čega je sproveden kod dežurnog prekršajnog sudije.

Nadležni sud je okrivljenog oglasio odgovornim i izrekao mu novčanu kaznu u iznosu od 120.000 dinara, 15 kaznenih poena i meru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od devet meseci.

Ministarstvo unutrašnjih poslova zahvaljuje građanima koji svojim odgovornim ponašanjem i dostavljanjem informacija doprinose unapređenju bezbednosti saobraćaja i poziva ih da i ubuduće prijavljuju najteže oblike ugrožavanja bezbednosti na putevima.