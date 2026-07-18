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U Lapljem Selu večeras je došlo do pucnjave kada je, prema rečima očevidaca, jedna osoba izašla iz kafića „Firma“, koji se nalazi preko puta Osnovne škole „Miladin Mitić“, i ispalila nekoliko hitaca u vazduh. Na lice mesta izašla je tzv. kosovska policija, koja je, prema saznanjima Kosovo onlajna, privela više osoba.

Prema rečima očevidaca, pucnjava se dogodila u neposrednoj blizini školskog dvorišta, gde se u tom trenutku nalazio veliki broj dece i roditelja.

Roditelji koji su bili u školskom dvorištu ispričali su da su se deca, nakon što su začula pucnje, uplašila i počela panično da beže.

Tamara Živić kaže da je sa bebom u naručju krenula ka školskom dvorištu, gde se njena ćerka već igrala sa drugom decom.

„Sa bebom u naručju krenula sam ka školskom dvorištu. Tu se svakodnevno okupljamo sa decom, jer je to jedino mesto gde mogu da se igraju. Moja ćerka je već bila u dvorištu, a kada sam krenula ka njoj začula sam pucanj. Žena koja je bila ispred mene okrenula se i zapitale smo se šta se dešava. U tom trenutku nastala je panika, žene i deca počeli su da vrište i beže. Otišla sam da tražim svoje dete i njene drugare. Bili su toliko uplašeni da me nisu ni čuli. Kada sam ih pronašla, odvela sam ih ispred naše zgrade kako bi mogli da pozovu roditelje“, ispričala je Živić.

Ona kaže da nije videla osobu koja je pucala, ali da su joj očevici rekli da je iz kafića izašao muškarac u crnoj majici i ispalio nekoliko hitaca u vazduh.

„Pored škole je kafić 'Firma'. Odatle se čula pucnjava. Videla sam i tri devojčice koje su u tom trenutku počele da beže. Nisam videla ko je pucao, ali žene i deca koji su bili u školskom dvorištu kažu da su videli muškarca u crnoj majici koji je podigao ruku i počeo da puca u vazduh“, rekla je Živić.

Kako je dodala, sve su to posmatrala deca.

„To su sve mala deca, od pet godina pa naviše“, kazala je Živić.