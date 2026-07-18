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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas oko dva sata na magistralnom putu Užice–Požega, u mestu Gorjani, život je izgubio sedamnaestogodišnji M. S.

Prema saznanjima iz izvora bliskih istrazi, maloletnik se u trenutku nesreće nalazio na kolovozu kada je na njega naleteo automobil kojim je upravljao dvadesetogodišnji M. G. iz Požege.

Od siline udara telo mladića je odbačeno, a prema istim informacijama, potom ga je delimično zakačilo i drugo vozilo, sa registarskim oznakama Velike Plane, čiji su se putnici vraćali sa mora.

Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći, ali je dežurni lekar mogao samo da konstatuje smrt sedamnaestogodišnjaka.

Uviđaj su obavili pripadnici policije i zamenik Osnovnog javnog tužioca, a saobraćaj na ovoj deonici magistralnog puta bio je obustavljen oko dva sata.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač automobila koji je prvi udario pešaka imao je probnu vozačku dozvolu. Da li je u trenutku nesreće upravljao vozilom u skladu sa zakonskim ograničenjima, biće utvrđeno tokom dalje istrage.

Pošto je ovaj deo magistralnog puta pokriven video-nadzorom, očekuje se da će snimci kamera pomoći u rasvetljavanju svih okolnosti koje su dovele do tragedije.

Istraga je u toku.

Kurir.rs

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