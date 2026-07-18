Vojna policija mu stavila lisice!
Određen mu pritvor!
UHAPŠEN KOŠARKAŠ UROŠ PLAVŠIĆ! Napao vojno lice na VMA
Slušaj vest
Bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić uhapšen je juče po nalogu Višeg javnog tužilštva u Beogradu jer je, kako saznajemo, u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fizički napao vojno lice - pripadnika obezbeđenja.
Uroš Plavšić Foto: Starsport
Vidi galeriju
Napad se dogodio na prijavnici broj 2, ali je pripadnik obezbeđenja uspeo da ga savlada i pozove vojnu policiju.
Kako saznajemo, organi vojne policije su Plavšića predali patroli MUP.
Pripadnik obezbeđenja VMA je u sukobu sa napadačem zadobio lakše telesne povrede, glave i ruke.
Plavšiću je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo Napad na vojno lice u vršenju vojne službe, potvrdjeno je za Kurir u Visem javnom tuzilastvu u Beogradu.
Reaguj
Komentariši