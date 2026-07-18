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Jedna osoba je poginula, a dve su povređene u eksploziji koja se sinoć dogodila u dvorištu porodične kuće u Starčevu kod Pančeva. Stradao je Dragan P, dok su dvojica muškaraca povređena i prevezena u zdravstvenu ustanovu.

Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, do eksplozije je došlo usled aktiviranja eksplozivne naprave. Policija je odmah nakon prijave obezbedila mesto događaja, a uviđaj se obavlja u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Pančevu.

Poginuli Dragan P. Foto: Društvene Mreže

Kako se nezvanično saznaje, tragedija se dogodila tokom druženja više osoba u dvorištu kuće, uz muziku. Prema tim informacijama, trojica muškaraca su se u jednom trenutku dobacivala bombom, kada je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave.

Dragan P. je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, dok su druga dvojica muškaraca povređena i zbrinuta u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.

Kuća u Starčevu u kojoj je došlo do eksplozije Foto: Damir Dervišagić