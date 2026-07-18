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Protiv žene iz Kuršumlije podneta je krivična prijava zbog izazivanja opasnosti, jer nije obezbedila automobil koji je vozila, nakon čega je vozilo krenulo i povredilo starijeg muškarca.

Sve se dogodilo kada je žena parkirala automobil u jednoj od glavnih ulica u Kuršumliji, a potom zaboravila da podigne ručnu kočnicu i ušla u apoteku.

Automobil je tada, zbog nizbrdice, počeo sam da se kreće, udario Kuršumličanina starog 72 godine, a zatim se zaustavio nakon što je udario u ogradu trgovinske radnje.

Na sreću, povređeni muškarac prošao je sa lakim telesnim povredama. Žena je shvatila šta se dogodilo tek kada je izašla iz apoteke i videla da vozila nema na mestu gde ga je parkirala.

Kurir.rs

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