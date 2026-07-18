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Podsetimo, nakon što su na više društvenih mreža uočeni video-zapisi u kojima nalog pod nazivom "Faraon" promoviše pedofiliju i zloupotrebu maloletnih lica u pornografske svrhe, policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u saradnji sa Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici i Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, juče su identifikovali korisnika navedenog naloga kao M. R. (31) iz Sremske Mitrovice.

- Uhapšen je muškarac (31) iz Sremske Mitrovice, a tokom akcije oduzeti su mu elektronski uređaji koji će biti predmet veštačenja. U akciji su učestvovali pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Uprave za tehniku, Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici i Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u Beogradu. Povod za hapšenje bile su sumnje da je objavljivao video-sadržaje kojima je, kako se sumnja, promovisana pedofilija i seksualna zloupotreba maloletnih lica u pornografske svrhe - rekao je Nedić.

Rajko Nedić, glavni urednik Kurira Foto: Kurir Televizija

Sporni sadržaj privukao pažnju javnosti

Kako je objasnio, slučaj je pokrenuo brojne reakcije nakon objavljivanja sadržaja koji je izazvao sumnje i interesovanje nadležnih organa.

- On je i ranije bio poznat policiji zbog sličnih sumnji. Krivične prijave protiv njega podnošene su i ranijih godina, a istraga će pokazati sve detalje slučaja. Sporni video-sadržaj, odnosno spot za pesmu "Žig zveri" je upravo ono što je izazvalo brojne reakcije. Prema navodima koji su se pojavili, spot je sniman u prostoru dečije igraonice, a korisnici društvenih mreža ukazivali su na scene i poruke za koje smatraju da sadrže neprimerene i seksualne aluzije povezane sa maloletnicima. Upravo zbog tih reakcija usledila je policijska akcija, pretres stana i hapšenje - kaže on.

Marković je istakao da zaštita dece mora biti prioritet i da je neophodna odlučna reakcija institucija na svaki oblik njihove zloupotrebe.

- Kada kažemo "kastriranje", to možda zvuči grubo, pa sam ja koristio izraz koji se često koristi kod nas - "štrojenje". Ta tema je izazvala veliku pažnju javnosti. Smatram da država mora ozbiljno da se bavi zaštitom dece i da najstrože kažnjava sve oblike seksualne zloupotrebe maloletnika. Posebno zabrinjava kada se takav sadržaj pojavljuje u javnosti i kada postoje pokušaji da se takve pojave normalizuju - naveo je.

Blažo Marković, Predsednik pokreta Novi ljudi nova snaga Srbije Foto: Kurir Televizija

- Mislim da kaznena politika mora da bude mnogo oštrija. Neki su govorili o različitim medicinskim merama, ali smatram da se ovakvi problemi ne mogu rešavati samo na taj način. Za mene je najvažnije da posledice po počinioce budu takve da zaštite društvo i decu, jer dete koje doživi bilo kakvu vrstu zloupotrebe može nositi posledice čitavog života. Da su kazne ranije bile strože, možda bismo imali manje ovakvih slučajeva. Sada ostaje da vidimo kako će se ovaj postupak završiti i kakve će biti odluke nadležnih organa - rekao je.

Radosavljević je upozorio da zloupotreba dece putem interneta predstavlja široko rasprostranjen problem iza kojeg mogu stajati različiti motivi.

- Ovo je problem koji prevazilazi naše granice i predstavlja globalni problem. Kod pojedinih ljudi postoji želja za brzom zaradom, lakim novcem i sticanjem popularnosti bez ulaganja truda, znanja i rada. Takvi pojedinci pokušavaju da naprave sopstvene mreže preko kojih bi mogli da eksploatišu decu - kaže.

Foto: Kurir Televizija

- Međutim, postoji i druga strana - ljudi koji imaju ozbiljne poremećaje i koji su skloni različitim seksualnim devijacijama. Pedofilija je posebno opasna jer direktno pogađa decu, njihov emocionalni, psihološki i socijalni razvoj. Ovakav sadržaj može da ostavi ozbiljne posledice na emotivno i psihološko sazrevanje dece. Razvoj deteta obuhvata više aspekata - emocionalni, intelektualni, fizički i socijalni razvoj - istakao je.

"Nema povlašćenih u borbi protiv zloupotrebe dece"

Ćirović je istakao značaj kontinuirane borbe institucija i međunarodne saradnje u suzbijanju ovakvih krivičnih dela.

- Vidimo da država čini sve kako bi se ovom problemu stalo na put. Akcija "Armagedon" traje godinama i daje rezultate, a najvažnije je što pokazuje da nema povlašćenih. Često se može čuti da su pojedinci iz sveta estrade, jutjuberi i javne ličnosti zaštićeni, ali ovakvi slučajevi pokazuju da to nije tačno. Takođe, mora biti jasno - ne postoji zakonodavstvo evropskih zemalja koje dozvoljava pedofiliju. To nije pitanje seksualnog opredeljenja, već krivično delo i jedan od najtežih oblika zloupotrebe dece. Imam kolege i prijatelje koji rade u Interpolu i znam da postoji široka međunarodna saradnja u borbi protiv ovakvih pojava - rekao je.

Miloje Ćirović, penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Foto: Kurir Televizija

- Praktično postoji međunarodni front borbe protiv pedofilije, jer je reč o jednom od najtežih problema sa kojima se društva suočavaju. Zbog toga je neophodno pronaći najefikasnije načine da se ovakve pojave spreče i sankcionišu. Moje mišljenje je da se najviše može postići kada postoji svest da će svako ko počini ovakvo delo biti strogo kažnjen. Ako ljudi znaju da ih čekaju ozbiljne posledice i dugogodišnje zatvorske kazne, verujem da bi takvih slučajeva bilo manje - zaključio je Ćirović.

Čitavu deceniju ne stišavaju se strasti o slučaju Jelene Marjanović, a ne jenjava ni interesovanje javnosti. Dok se u sudnicama deceniju kasnije i dalje preispituju dokazi, a javnost deli na one koji veruju u pravosudni epilog i one koji sumnjaju u njega, postavlja se ključno pitanje: Da li smo bliže istini ili smo se izgubili u lavirintu procesa?

Pre svega nekoliko dana, ponovljeno suđenje Zoranu Marjanoviću, optuženom da je 2. aprila 2016. ubio suprugu, pevačicu Granda Jelenu Marjanoviću, odloženo je za 7.oktobar, pošto nije bilo tehničkih mogućnosti da se danas u sudnici pogledaju svi snimci sa sigurnosnih kamera oko nasipa u Crvenki.

Ukinuta presuda, nova analiza dokaza

Radosavljević je ocenio da su brojna pitanja iz postupka i dalje predmet analize, nakon odluke Apelacionog suda da ukine prvostepenu presudu.

- Naravno, posle svega, ovaj slučaj je prerastao u svojevrsnu sagu. Toliko dugo traje i izazvao je ogromnu pažnju javnosti, a način na koji je vođen od samog početka i dalje izaziva brojna pitanja. Ne bih se vraćao na sve detalje od početka istrage, o tome će govoriti drugi sagovornici, ali činjenica je da se sada sve ono što se dešavalo tokom istrage razmatra pred sudom. Tok postupka doveo je do toga da Apelacioni sud ukine prvostepenu presudu. Iz ugla sudsko-medicinske forenzike, smatram da je jedan od razloga bio to što obrazloženje presude nije bilo dovoljno jasno i razumljivo, odnosno što nisu detaljno objašnjene sve činjenice i izvedeni dokazi - kaže patolog.

Radoslav Radosavljević Foto: Kurir Televizija

- Kada govorimo o ovako teškom krivičnom delu, poput teškog ubistva za koje je Zoran Marjanović bio osuđen, svaki dokaz mora biti precizno analiziran i doveden u jasnu vezu sa činjeničnim stanjem. Jedno od važnih pitanja jeste trag krvi Jelene Marjanović koji je pronađen na zadnjem sedištu automobila. U prvostepenoj presudi, prema mom mišljenju, nije dovoljno objašnjeno kako je taj trag dospeo tamo i na koji način se može povezati sa ostalim izvedenim dokazima. Drugi važan aspekt odnosi se na sudsko-medicinska veštačenja. Prvostepeni sud je tražio i dobio nalaze stručnjaka, ali je potom dao drugačiju interpretaciju tih nalaza - rekao je.

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Kurir.rs