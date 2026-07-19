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Devetnaestog jula 1993. godine ispred kafića "Magnum" u Ulici Mite Ružića na Zvezdari ubijen je Milomir Matović (35), rođeni brat Milivoja Matovića, poznatijeg kao Miša Kobra, jednog od najpoznatijih imena srpskog podzemlja u Australiji. Matović je likvidiran iz heklera dok se nalazio ispred lokala, a ubica nikada nije pronađen. Ipak, u tadašnjim kriminalnim krugovima i javnosti dugo su kružile sumnje da je ubistvo bilo deo krvavog sukoba između porodice Matović i grupe Žorža Stankovića, jedne od poznatijih ekipa beogradskog podzemlja tog vremena.

Smrt Milomira Matovića bila je samo jedna u nizu likvidacija koje su obeležile obračun dve porodice, sukob koji je godinama kasnije ostao upamćen kao jedan od najbrutalnijih ratova podzemlja devedesetih.

Sukob počeo 15.000 kilometara od Beograda

Koreni sukoba vodili su do Australije, gde su tokom osamdesetih godina formirane jake kriminalne grupe među jugoslovenskom dijasporom. Kafane u Sidneju, Melburnu i Vulongongu bile su mesta okupljanja, dogovora i širenja uticaja različitih ekipa koje su pristizale sa prostora tadašnje Jugoslavije. U tom miljeu svoje ime izgradio je Milivoje Matović, poznat kao Miša Kobra. Pre odlaska u Australiju radio je kao taksista u Beogradu, a tokom boravka u Nemačkoj ušao je u svet profesionalnog i ilegalnog kockanja, gde je dobio nadimak po kome će kasnije biti poznat.

Sredinom osamdesetih stigao je u Sidnej, gde je organizovao velike ilegalne kockarske igre i postao jedno od prepoznatljivijih imena tamošnjeg podzemlja. O njegovom životu i uticaju u tim krugovima godinama su kružile brojne priče, od kojih su neke vremenom prerasle u urbane legende.

Na drugoj strani tog sukoba nalazio se Georg Žorž Stanković, jedno od prepoznatljivijih imena stare garde beogradskog podzemlja. Odrastao je na Novom Beogradu, u Paviljonima, a pre nego što je postao deo kriminalnog miljea, izgradio je ime u boksu. Šest godina bio je član Bokserskog kluba Crvena zvezda i tri puta vicešampion tadašnje Jugoslavije.

Žorž je važio za jednog od najopasnijih boraca svog vremena i zagovornika uličnog fer-pleja. Nakon razočaranja u sport, okrenuo se poslovima van ringa. Bavio se ugostiteljstvom, posedovao lokale i poslove sa automatima za igre na sreću, a tokom godina izgradio je imidž čoveka koji je imao veliki uticaj u beogradskim kriminalnim krugovima devedesetih.

Prema pričama koje su godinama pratile sukob Matovića i Stankovića, obračun je počeo zbog dugova i nesuglasica oko Braca Matovića, mlađeg brata Miše Kobre, kog je Žorž navodno maltretirao. U tadašnjim podzemnim krugovima govorilo se da je Žorž u Australiju poslao svog sina Božidara Baticu Stankovića kako bi se obračunao sa Matovićima, nakon čega je usledio niz likvidacija koje su ostale upamćene kao jedan od krvavijih sukoba tog vremena.

Odmazde koje su obeležile devedesete

Nakon ubistva Milomira Matovića 1993. godine, samo nekoliko meseci kasnije, 1. oktobra iste godine, likvidiran je Žorž Stanković. Ubistvo se dogodilo na stepenicama Tržnog centra "Stari Merkator" na Novom Beogradu. Prema tadašnjim navodima, napadač je takođe koristio hekler i to sa prigušivačem i ispalio veliki broj hitaca u Stankovića i njegovog prijatelja. Spekulisalo se da je njegovo ubistvo predstavljalo osvetu za smrt Milomira Matovića, ali slučaj nikada nije dobio pravosnažan epilog.

Tri godine kasnije, 23. juna 1996. godine, ubijen je i Božidar Batica Stanković. On je izrešetan ispred kafića "Daša" u Ulici Narodnih heroja na Novom Beogradu, zajedno sa Branislavom Milutinovićem (24). Napadač, koji je prema svedočenjima imao dugu kosu i bio obučen u trenerku i kožnu jaknu, pobegao je nakon likvidacije i nikada nije pronađen. Batica Stanković je ranije bio povezivan sa pokušajem ubistva Milivoja Matovića 1992. godine u Beogradu, ali je za to krivično delo kasnije oslobođen.

Krvavi niz završen je 2003. godine kada je u Sidneju ubijen i Miša Kobra. Likvidiran je 26. januara u ekskluzivnom predgrađu Sindeja, u napadu koji takođe nikada nije dobio potpuni epilog.

Četiri nerešene likvidacije

Od ubistva Milomira Matovića do smrti Miše Kobre prošlo je deset godina, a iza tog perioda ostao je niz nerešenih likvidacija i priča o osvetama koje su se prenosile kroz kriminalne krugove. Četiri ubistva — Milomira Matovića, Žorža Stankovića, Božidara Stankovića i Milivoja Matovića — ostala su bez sudskog raspleta, dok je sukob dve porodice zauzeo posebno mesto u pričama o beogradskom podzemlju devedesetih.

Milomir Matović, čija se godišnjica ubistva danas obeležava, bio je prva žrtva tog krvavog obračuna koji je godinama potresao kriminalni milje na relaciji Beograd–Sidnej.