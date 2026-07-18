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Kavčanin Saša Klikovac likvidiran je pre tačno šest godina, odnosno 18. jula 2020. godine u Podgorici, a njegova egzekucija godinama kasnije dobila je epilog. Crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je ranije da je za njegovo ubistvo plaćeno čak 100.000 evra, dok je istraga otkrila postojanje kriminalne grupe koja je, prema navodima tužilaštva, planirala i niz drugih likvidacija.

Nadležni su tada saopštili da su osumnjičeni za ubistvo Klikovca, kojeg su istražitelji povezivali sa kavačkim kriminalnim klanom, pripremali i atentate na visokopozicionirane članove suprotstavljene kriminalne organizacije.

Prema rečima nadležnih, za ubistvo jednog visokorangiranog pripadnika rivalskog klana bilo je namenjeno čak 500.000 evra, a likvidacija je trebalo da bude izvršena na jednoj planini.

Inače, za ubistvo Klikovca, Miloš Marković osuđen je na 15 godina zatvora, a Marko Šuković na 12 godina robije.

- Klikovac je, kako su ispričali očevici, izašao iz restorana svojih roditelja, jer je čuo škripu kočnica na parkingu. Napadač je prišao automobilu u koji je Klikovac ušao i u njega ispalio više hitaca iz automatskog oružja, a potom pobegao sa lica mesta - podsećamo.

Pokošen je pao na zemlju, a njegovi roditelji i zaposleni u restoranu su potrčali da mu pomognu, međutim nije mu bilo spasa. Na licu mesta videlo se da su meci izrešetali prednji levi deo njegovog vozila i staklo na vratima vozača.

Do egzekutora, inspektore su odveli tragovi izuzeti iz golfa, koji su koristili na dan likvidacije, a koji je policija pronašla na visoravni Radovče. Automobil, ostavljen na skrovitom mestu, nije bio zapaljen, što im je omogućilo da odmah identifikuju one koji su u njemu ostavli tragove - Markovića i Šukovića.

Ko je bio Saša Klikovac

Saša Klikovac u policijskim evidencijama vođen je kao pripadnik takozvane "zagoričke bande", kriminalne grupe iz Podgorice koja se, prema podacima istražitelja, tokom godina povezala sa kavačkim kriminalnim klanom.

Prema policijskim dokumentima, na čelu "zagoričke bande" nalazili su se rođaci Vidoje i Radosav Stanišić, koji su od lokalnih prestupnika postali visokopozicionirani članovi kavačkog klana.

Njegovo ime prvi put je dospelo u javnost 2012. godine tokom policijske akcije "Fokus", u kojoj je razbijena hakerska grupa optužena da je sa računa stranih banaka prevarama pokušala da pribavi više od milion evra. Tokom sudskog postupka utvrđeno je da je grupa uspela da podigne oko 280.000 evra, zbog čega su njeni članovi osuđeni na ukupno više od 20 godina zatvora.

Klikovac je zbog tog slučaja osuđen na dve godine i četiri meseca zatvora, dok su organizatori grupe, Miloš Čujović i Nikola Marković, dobili kazne od po četiri i po godine.

Kasnije se našao i na optuženičkoj klupi zbog pokušaja iznude 5.000 evra od vlasnika podgoričkog restorana "Garden". U prvostepenom postupku osuđen je na godinu dana zatvora, a presuda je kasnije potvrđena i u drugostepenom postupku, uprkos tome što je oštećeni u međuvremenu promenio iskaz.

Imovina Klikovca tri puta je bila na meti bombaškog napada,u kojima su mu uništena četiri automobila, ali i porodični restoran. Nakon trećeg bombaškog napada, u oktobru 2015. godine, rekao je da ne zna zbog čega to neko radi.