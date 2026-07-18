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U stravičnoj eksploziji koja se dogodila sinoć kod Pančeva poginuo je Dragan P, dok se lekari bore za život A. F. Još jedan muškarac povređen je u detonaciji koja se dogodila u dvorištu porodične kuće u Starčevu. Prema novim informacijama, eksplozija se dogodila u dvorištu kuće čiji je vlasnik A. F.

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Foto: Damir Dervišagić

Na licu mesta i dalje traje uviđaj, a na metalnoj kapiji kuće vidljivi su tragovi eksplozije – rupe nastale od gelera nakon aktiviranja bombe. Policija u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Pančevu utvrđuje sve okolnosti događaja i način na koji je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave.

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Foto: Damir Dervišagić

Prema nezvaničnim saznanjima, u dvorištu kuće se više osoba družilo uz muziku, kada je tokom tog okupljanja došlo do aktiviranja bombe. Dragan P. stradao je na licu mesta, dok su A. F. i još jedan muškarac povređeni i prevezeni na lečenje.

Kurir.rs

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