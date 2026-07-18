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Saobraćajna policija pojačala je kontrole na deonici puta Užice-Zlatibor, jednoj od najopterećenijih saobraćajnica u ovom delu Srbije, s ciljem povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Prema podacima nadležnih, od početka godine na ovoj deonici dogodile su se 53 saobraćajne nezgode. Zbog toga će policijski službenici posebnu pažnju usmeriti na kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine i nepropisnog preticanja, koji predstavljaju najčešće uzroke najtežih saobraćajnih nesreća.

Iz policije apeluju na vozače da budu odgovorni i strpljivi, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu uslovima na putu. Takođe, savetuje se da tokom dužih putovanja prave redovne pauze kako bi smanjili umor za volanom.

- Ne dozvolite da nekoliko sekundi nepažnje pokvari vaše putovanje. Vozite odgovorno, pravite pauze i stignite bezbedno - poručuju iz saobraćajne policije.

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