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U dvorištu porodične kuće u Starčevu kod Pančeva, gde je u eksploziji bombe poginuo Dragan P, dok se lekari bore za život A. F, ostali su stravični prizori koji svedoče o razornoj snazi detonacije. Fotografije sa lica mesta pokazuju krv koja je prekrila beton, baštenske stolice i deo zida, dok su na metalnoj kapiji, vratima i fasadi vidljive brojne rupe nastale od gelera.

Na mestu gde se, prema dosadašnjim saznanjima, neposredno pre eksplozije družilo više ljudi uz muziku, nakon detonacije ostali su razbacani tanjiri sa hranom, polomljene čaše i flaše, kao i oštećen baštenski nameštaj.

1/7 Vidi galeriju Eksplozija bombe u Starčevu kod Pančeva Foto: Damir Dervišagić

Kako je ranije saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, jedna osoba je poginula, dok su dve povređene usled aktiviranja eksplozivne naprave. Prema nezvaničnim saznanjima, do eksplozije je došlo tokom okupljanja u dvorištu kuće, kada je aktivirana bomba. Dragan P. poginuo je na licu mesta, A. F. zadobio je teške povrede opasne po život, dok je još jedan muškarac povređen.

Policija je odmah po prijavi obezbedila mesto događaja, a uviđaj se obavlja u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Pančevu. Istražitelji utvrđuju sve okolnosti pod kojima je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave, kao i njeno poreklo i način na koji je dospela među okupljene.