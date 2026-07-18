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Meštani Starčeva kod Pančeva i dalje su u neverici nakon stravične eksplozije u kojoj je život izgubio Dragan P., dok se dvojica muškaraca bore sa teškim povredama. Ulica u kojoj se dogodila tragedija danas je bila gotovo pusta, a ispred kuće u čijem je dvorištu eksplodirala bomba okupljali su se samo najbliži i komšije.

Foto: Damir Dervišagić

Od trenutka kada se pročulo šta se dogodilo, kroz mesto su počele da kruže brojne spekulacije. Jedna od njih bila je da je neko navodno ubacio bombu sa ulice u dvorište u kojem su sedela trojica mladića. Međutim, prema informacijama do kojih je došao Kurir, za sada ništa ne ukazuje na takav scenario.

- Ljudi svašta pričaju. Čuli smo da govore kako je neko bacio bombu preko kapije, ali policija je celu noć bila ovde i koliko čujemo, to nije tačno. Strašno je šta se dogodilo, niko ne može da veruje - kaže jedan od komšija za Kurir.

Drugi meštanin navodi da su se u dvorištu često okupljali prijatelji i slušali muziku.

- Sedeli su, družili se kao i mnogo puta ranije. Onda je odjeknula strašna detonacija. Svi smo istrčali napolje, nismo znali šta se dogodilo. Ovo mesto ne pamti ovakvu tragediju - priča on.

1/7 Vidi galeriju Eksplozija bombe u Starčevu kod Pančeva Foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, eksplozija se dogodila u dvorištu porodične kuće čiji je vlasnik A. F. Prema dosadašnjim informacijama, više osoba se družilo uz muziku kada je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave. Dragan P. poginuo je na licu mesta, dok su A. F. i još jedan muškarac zadobili teške povrede i prevezeni su u bolnicu.