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Meštani Starčeva gde se sinoć dogodila eksplozija za Kurir pričaju da je tragedija posebno pogodila porodicu nastradalog mladića Dragana P. (30), koja je i ranije preživela veliki gubitak. Međutim, kako kažu, velika tuga je i što je, nakon što je Aleksandar F. podlegao povredama, njegov dom ostao potpuno prazan.

Dragan P. Foto: Društvene Mreže, Damir Dervišagić

Kako je za Kurir ispričala bliska komšinica, Dragan i Aleksandar u čijem dvorištu je došlo do nesreće, bili su dobri prijatelji, radili su zajedno.

- Dragan je radio zajedno sa njim, bili su dobri prijatelji. Dragan je ranije živeo ovde u Starčevu, ali se kasnije sa majkom i bratom preselio. Otac mu je preminuo i ta porodica je već prošla kroz veliku tragediju. Sad ih je zadesila nova nesreća, stvarno je strašno, svi smo potreseni - kaže ona za Kurir.

Aleksandar F. Foto: Društvene Mreže

Drugi meštani navode da su i Aleksandar i Dragan bili vredni i dobri ljudi, zbog čega niko ne može da poveruje da ih više nema.

- Bili su dobri momci, radili i gledali svoja posla. Niko nije mogao ni da nasluti da će jedno druženje da se završi ovako. Draganova porodica je sada zavijena u crno, a Aleksandrova kuća je ostala potpuno prazna, s obzirom na to da su njegovi roditelji preminuli i da je živeo sam - priča sagovornik.

1/7 Vidi galeriju Eksplozija bombe u Starčevu kod Pančeva Foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, eksplozija se dogodila u dvorištu porodične kuće čiji je vlasnik Aleksandar F. Prema dosadašnjim informacijama, trojica drugara su se družili uz muziku kada je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave. Dragan P. poginuo je na licu mesta, Aleksandar je podlegao povredama dan kasnije, a treći prijatelj je u teškom stanju.

Na metalnoj kapiji kuće i dalje su vidljiva oštećenja i rupe nastale od gelera, koje svedoče o silini detonacije. Policija je obavila uviđaj, a u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Pančevu nastavlja intenzivnu istragu kako bi utvrdila sve okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije.