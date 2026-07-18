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Nesreći u kojoj je istog dana poginuo Dragan P. (30) prethodilo je, prema rečima komšija, prijateljsko okupljanje povodom rođendana njegovog prijatelja, odnosno vlasnika kuće Aleksandra F. (40) iz Starčeva, koji je, nažalost, podlegao povredama dan kasnije.

Foto: Društvene Mreže

- Aleksandar F. je prekjuče napunio 40 godina. Živeo je sam u toj kući, roditelji su mu odavno umrli i kod njega se prijatelji često okupljaju. Hteo je da obeleži rođendan sa društvom, pustili su muziku, sedeli u dvorištu i družili se kao i mnogo puta ranije. Niko nije mogao ni da pretpostavi da će se veselje završiti ovakvom tragedijom - priča za Kurir jedan od komšija.

1/7 Vidi galeriju Eksplozija bombe u Starčevu kod Pančeva Foto: Damir Dervišagić

Naš sagovornik dodaje da su Aleksandar i Dragan bili bliski prijatelji i kolege.

- Dragan je radio zajedno sa njim. Poznavali su se dugo i često su bili zajedno. Dragan je ranije živeo ovde u Starčevu, ali se posle sa majkom i bratom preselio u Banatski Brestovac. Otac mu je preminuo pre nekoliko godina, pa je ta porodica već prošla kroz veliku tragediju. Sada ih je zadesila još jedna nesreća. Strašno je, svi smo potreseni - kaže komšija i dodaje da je velika tuga i što se Aleksandrova kuća ugasila.

Meštani navode da se iz kuće tokom večeri čula muzika, a da je potom odjeknula snažna detonacija.

- Okupili su se da bi proslavili uz roštilj i odjednom je puklo toliko jako da smo pomislili šta li je eksplodiralo. Istrčali smo napolje, ali prizor koji smo zatekli bio je jeziv. Ne pamtimo da se ovako nešto dogodilo u našem mestu - kaže drugi stanovnik Starčeva.

Ne zna se odakle im bomba

Prema nezvaničnim saznanjima Kurira, sumnja se da je jedan od trojice muškaraca koji su se u tom trenutku nalazili u dvorištu aktivirao eksplozivnu napravu iz za sada nepoznatih razloga. Kako navodi naš izvor upoznat sa istragom, za sada nema naznaka da je bomba ubačena sa ulice ili izvan dvorišta.

- Eksplozivna naprava poslata je na veštačenje i očekuju se rezultati analiza. Prikupljeni su brojni tragovi koji će biti predmet detaljnog veštačenja kako bi se utvrdilo o kakvoj se napravi radi i na koji način je aktivirana. Za sada nije utvrđeno ni odakle bomba potiče - kaže izvor Kurira.

Foto: Društvene Mreže

On dodaje da će odgovori na mnoga pitanja morati da sačekaju jer je treći povređeni i dalje u teškom stanju.

- Kada njegovo zdravstveno stanje to bude dozvolilo, biće obavljeni razgovori koji bi mogli da rasvetle sve okolnosti tragedije. Do tada se proverava svaki trag i nijedna mogućnost se ne isključuje - navodi sagovornik Kurira.

Podsetimo, eksplozija se dogodila u dvorištu porodične kuće čiji je vlasnik Aleksandar F. Prema dosadašnjim informacijama, on se sa dvojicom drugara družio uz muziku kada je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave. Dragan P. poginuo je na licu mesta, dok je Aleksandar F. podlegao povrdama dan kasnija, a treći muškarac je zadobio teške povrede.