Slušaj vest

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su, zajedno sa za sada neutvrđenim brojem maskiranih lica, palicama napali grupu mlađih osoba među kojima su bili i maloletni N. T. i N. K. iz Novog Sada.

Tokom napada, maloletni N. T. zadobio je više udaraca palicama u predelu glave i tela, pri čemu je teško povređen, a povrede su opasne po život. Drugom maloletnom oštećenom, N. K., nanete su lake telesne povrede.

Tužilaštvo sumnja da su osumnjičeni izvršili krivično delo teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, koje je kvalifikovano članom 114. stav 1. tačka 2. u vezi sa članom 30. Krivičnog zakonika Srbije, kao i krivično delo nasilničko ponašanje.

- Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava da je doneta naredba o sprovođenju istrage protiv P.J., O.M. i još jednog lica koje je u bekstvu i za kojim se intenzivno traga, zbog postojanja osnova sumnje da su, u zajednici sa za sada neutvrđenim brojem NN lica, čije utvrđivanje identiteta je u toku i za kojima se takođe intenzivno traga, izvršili krivično delo Teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu kažnjivo Krivičnim zakonikom Republike Srbije kaznom zatvora u trajanju od najmanje 10 godina ili doživotnim zavorom, u sticaju sa krivičnim delom Nasilničko ponašanje za koje je zaprećena kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina - navode u saopštenju iz tužilaštva.

U dosadašnjem toku istrage, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, obavljen je uviđaj na mestu događaja. Prikupljeni su tragovi i materijalni dokazi, kao i snimci sa nadzornih kamera iz parka i okolnih objekata, koji bi trebalo da pomognu u identifikaciji svih učesnika napada.

Osumnjičenima P. J. i O. M. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega su 18. jula saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu podnelo predlog za određivanje pritvora.

Pritvor je zatražen zbog opasnosti od uticaja na svedoke, mogućnosti ponavljanja krivičnog dela, kao i zbog načina izvršenja i posledica napada koji su izazvali uznemirenje javnosti.