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Aleksandar F. iz Starčeva kako Kurir saznaje, podlegao je povredama nakon što je u dvorištu njegove kuće došlo do eksplozije u kojoj je stradao njegov prijatelj Dragan P. (30).

- Aleksandar F. iz Starčeva podlegao je povredama zadobijenim u eksploziji koja se dogodila u dvorištu njegove kuće, a u kojoj je poginuo i njegov prijatelj Dragan P. (30) - kaže izvor Kurira i podseća da je u istoj nesreći život izgubio i njegov prijatelj Dragan P. (30), koji je, prema dosadašnjim informacijama, preminuo na licu mesta usled siline detonacije.

Podsetimo, eksplozija se dogodila u dvorištu porodične kuće čiji je vlasnik Aleksandar, Prema dosadašnjim informacijama, više osoba se družilo uz muziku kada je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave. Dragan P. poginuo je na licu mesta, dok su A. F. i još jedan muškarac zadobili teške povrede i prevezeni su u bolnicu.

Na metalnoj kapiji kuće i dalje su vidljiva oštećenja i rupe nastale od gelera, koje svedoče o silini detonacije. Policija je obavila uviđaj, a u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Pančevu nastavlja intenzivnu istragu kako bi utvrdila sve okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije.

1/7 Vidi galeriju Eksplozija bombe u Starčevu kod Pančeva Foto: Damir Dervišagić

Ulica u kojoj se dogodila tragedija danas je bila gotovo pusta, a ispred kuće u čijem je dvorištu eksplodirala bomba okupljali su se samo najbliži i komšije.