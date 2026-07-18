Slušaj vest

Nesvakidašnji slučaj, prema nezvaničnim tvrdnjama građana, dogodio se u Kragujevcu kada je došlo do spora između vlasnika poslovnog prostora i zakupca, a koji je završio policijskom intervencijom i zabranom prilaska.

- U tom poslovnom prostoru, kako smo čuli, frizerka je obavljala svoju delatnost, a vlasnik lokala je došao da traži izmerenje dugovanja za kiriju i račune koji najverovatnije nisu plaćani duži vremsnki period. Tokom razgovora došlo je do rasprave i vlasnik je jače zalupio ulazna vrata. Tom prilikom staklo na vratima je puklo i razbilo se - nezvanično prepričavaju ovaj događaj građani Kragujevca.

Nakon što je staklo puklo i razbilo se, frizerka je navodno pozvala policiju koja je izašla na lice mesta i preduzela mere u skladu sa zakonom.

- Kako saznajemo, protiv vlasnika lokala izrečena je hitna mera zabrane prilaska, zbog čega trenutno ne može da priđe ni poslovnom prostoru koji je u njegovom vlasništvu, dok nadležni organi ne utvrde sve okolnosti ovog događaja - kažu građani, što nije zvanično potvrđeno.

Policija se o ovom događaju u Kragujevcu još nije zvanično oglašavala.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteHronikaTUŽILAŠTVO TRAŽI PRITVOR ZA ŠESTORICU IZ JAGODINE: Pali sa 10 kilograma amfetamina, za jednim osumnjičenim raspisana poternica (VIDEO)
Hapsenje 1111.jpg
HronikaINTERVENTNA UPADA U STAN, BACA IH NA POD I STAVLJA LISICE! Ovako su uhapšeni osumnjičeni za brutalno prebijanje dečaka u Novom Sadu - jednog izvukli iz kreveta
hapsenje.png
HronikaDRAMA U NIŠU Policija zatekla primopredaju droge, uhapsili dvojicu muškaraca
Niš droga
HronikaSVI DETALJI KRVAVOG NAPADA NA PALILULI Nožem izbo dvojicu braće, oni ga udarili čekićem
ubadanje Palilula Starina Novak