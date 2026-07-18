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Nesvakidašnji slučaj, prema nezvaničnim tvrdnjama građana, dogodio se u Kragujevcu kada je došlo do spora između vlasnika poslovnog prostora i zakupca, a koji je završio policijskom intervencijom i zabranom prilaska.

- U tom poslovnom prostoru, kako smo čuli, frizerka je obavljala svoju delatnost, a vlasnik lokala je došao da traži izmerenje dugovanja za kiriju i račune koji najverovatnije nisu plaćani duži vremsnki period. Tokom razgovora došlo je do rasprave i vlasnik je jače zalupio ulazna vrata. Tom prilikom staklo na vratima je puklo i razbilo se - nezvanično prepričavaju ovaj događaj građani Kragujevca.

Nakon što je staklo puklo i razbilo se, frizerka je navodno pozvala policiju koja je izašla na lice mesta i preduzela mere u skladu sa zakonom.

- Kako saznajemo, protiv vlasnika lokala izrečena je hitna mera zabrane prilaska, zbog čega trenutno ne može da priđe ni poslovnom prostoru koji je u njegovom vlasništvu, dok nadležni organi ne utvrde sve okolnosti ovog događaja - kažu građani, što nije zvanično potvrđeno.

Policija se o ovom događaju u Kragujevcu još nije zvanično oglašavala.