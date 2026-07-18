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Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beograduodredio zadržavanje u trajanju od 48 sati u odnosu na M.K.(21) i V.S.(21) zbog postojanja osnova sumnje da je M.K. izvršio dva krivična dela teška telesna povreda od čega je jedno krivično delo izvršio u saizvršilaštvu sa V.S.

- Osumnjičenima je stavljeno na teret da su dana 08.07.2026. godine oko 22.30 časova u Beogradu, na platou Trga republike krivično delo izvršili na štetu maloletnog oštećenog P.V.(16) na taj način što su prišli oštećenom i nakon kraćeg razgovora, nakon što ga je M.K. udario više puta zatvorenom šakom u predelu glave koji je usled toga pao osumnjičeni V.S. mu je desnom nogom naneo udarac u predelu glave, usled kojih udaraca je oštećeni zadobio tešku telesnu povredu - navode u saopštenju i dodaju:

- Takođe, osumnjičeni M.K. se tereti da je dana 14.07.2025. godine u Beogradu, na platou Trga republike, krivično delo teška telesna povreda iz člana 121 stav 1 Krivičnog zakonika izvršio na štetu ukrajinskog državljanina L.l. (2004) nakon kraćeg razgovora zadao udarac oštećenom u predelu glave, nakon čega je oštećeni pao unazad i prilikom pada glavom udario u stepenik, izgubio svest, usled čega je zadobio tešku telesnu povredu.

Dana 18.07.2026. godine osumnjičeni su saslušani na okolnost krivičnih dela koja su im stavljena na teret i tom prilikom su izneli odbrane nakon čega je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora imajući u vidu da, prema stavu tužilaštva, postoje osobe i te okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi ometali krivični postupak uticajem na svedoke kao i da bi u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo koje im je stavljeno na teret.