Građani sadržaje za koje sumnjaju da predstavljaju seksualnu eksploataciju dece mogu prijaviti preko opcije "Report" na platformama na kojima su objavljeni, kao i Ministarstvu unutrašnjih poslova putem elektronskih adresa namenjenih prijavi ovakvih krivičnih dela.

Na sajtu MUP-a navedeno je da svi koji imaju informacije o seksualnoj zloupotrebi maloletnih lica u pornografske svrhe na internetu mogu dostaviti prijavu Odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala putem zvaničnih kontakt adresa.