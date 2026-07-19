PEVA O ŽIGOSANJU DEVOJČICA, POZIVA IH NA POKORNOST! Uhapšenog Faraona sumnjiče da promoviše pedofiliju, zbog ovoga se Srbija podigla na noge! (FOTO)
Marko Radmanović iz Sremske Mitrovice, influenser i tiktoker koji je javnosti poznatiji kao Faraon, uhapšen je nakon što su se na više društvenih mreža pojavili video-snimci iza kojih, kako se sumnja, stoji upravo on, a za koje nadležni navode da promovišu pedofiliju i seksualnu zloupotrebu maloletnika u pornografske svrhe.
Sporni spot
Slučaj je dospeo u žižu javnosti nakon objavljivanja spota za pesmu "Žig zveri", koji je, između ostalog, sniman u prostoru dečje igraonice.
Prema navodima koji su izazvali burne reakcije na društvenim mrežama, u spotu se pojavljuje ikonografija sa natpisom "Sveti tatica", kao i dijalog i scene za koje su brojni korisnici ocenili da sadrže seksualne aluzije povezane sa maloletnim licima.
Posebnu pažnju izazvali su stihovi u kojima se pominje lice mlađe od 18 godina, zbog čega su usledile brojne prijave građana.
Autor spota je ispod objavljenog video-zapisa naveo da pesma i spot, kako tvrdi, ne predstavljaju ismevanje vere i da "svakome neka sudi Bog po zasluzi".
Numera počinje uznemirujućim dijalogom u kome se devojčica obraća ikoni sa njegovim likom rečima: "Sveti tatice, nisam bila dobra, hoćeš me kazniti?", na šta on odgovara "Naravno dušo".
Podsetimo, policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u saradnji sa Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici i Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su korisnika naloga "Faraon".
- Po nalogu nadležnog tužilaštva, on je istog dana doveden u prostorije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, nakon čega je izvršen pretres stana i drugih prostorija koje koristi. Elektronski uređaji koje je posedovao privremeno su oduzeti radi daljeg veštačenja - kaže izvor.
MUP je saopštio i da su protiv osumnjičenog tokom 2025. i 2026. godine već podnete krivične prijave zbog sumnje na izvršenje krivičnih dela nedozvoljene polne radnje i polnog uznemiravanja, nakon što je, kako se navodi, pokušao obljubu više maloletnih devojčica.
Takođe, iz Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da će Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, nastaviti da preduzima mere usmerene na otkrivanje i procesuiranje svih oblika seksualne eksploatacije i zlostavljanja dece na internetu, kao i preventivne aktivnosti sa ciljem stvaranja bezbednijeg digitalnog okruženja za najmlađe.
Građani sadržaje za koje sumnjaju da predstavljaju seksualnu eksploataciju dece mogu prijaviti preko opcije "Report" na platformama na kojima su objavljeni, kao i Ministarstvu unutrašnjih poslova putem elektronskih adresa namenjenih prijavi ovakvih krivičnih dela.
Na sajtu MUP-a navedeno je da svi koji imaju informacije o seksualnoj zloupotrebi maloletnih lica u pornografske svrhe na internetu mogu dostaviti prijavu Odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala putem zvaničnih kontakt adresa.