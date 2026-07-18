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Pripadnici Uprave saobraćajne policije zaustavili su vozača koji je na auto-putu kod Pirota vozio brzinom od 241 kilometara na čas, na putu gde je ograničenje brzine 130 kilometara na čas, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na svom Instagram profilu.

"Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije presretačem su izmerili prekoračenje brzine, zaustavili i isključili iz saobraćaja četrdesetogodišnjeg državljanina Iraka", navodi MUP.

Kako navode, protiv vozača će biti podneta prekršajna prijava za nasilničku vožnju u skraćenom postupku.

MUP upozorava da je brzina najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama - što je brzina veća, manje je vremena za reakciju, a posledice su gotovo uvek teže.

- Pri brzini od 241 kilometara na čas nije pitanje da li će greška biti skupa. Pitanje je samo da li će neko preživeti njene posledice - navodi MUP.