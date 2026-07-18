Na benzinskoj pumpi u Rumenci dogodila se prava drama kada je buknuo požar na jednom automobilu, a zahvaljujući brzoj reakciji prolaznika, iz vozila su na vreme evakuisani majka i dete
Buktinja
DRAMA NA PUMPI KOD NOVOG SADA! Automobil se pretvorio u buktinju, prolaznici u poslednjem trenutku izvukli majku i dete iz zapaljenog vozila! (VIDEO)
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Jedan automobil se zapalio danas na benzinskoj pumpi u Rumenci, a kako se javlja, u vozilu su bili majka i dete.
- Žena je bila s detetom u automobilu, prolaznici su ih izvukli - navodi se ispod objavljenog videa na Instagram stranici "vojvodinom_uzivo_".
Trenutno nema informacija o stanju učesnika, kao ni uzroku buktinje.
Uviđajem će biti poznato više informacija.
Kurir.rs
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