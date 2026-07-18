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Jedan automobil se zapalio danas na benzinskoj pumpi u Rumenci, a kako se javlja, u vozilu su bili majka i dete. 

- Žena je bila s detetom u automobilu, prolaznici su ih izvukli - navodi se ispod objavljenog videa na Instagram stranici "vojvodinom_uzivo_". 

Trenutno nema informacija o stanju učesnika, kao ni uzroku buktinje. 

Uviđajem će biti poznato više informacija. 

Kurir.rs

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