"TA PORODICA JE VEĆ PROŠLA KROZ TRAGEDIJU, SADA IH ZADESILA JOŠ JEDNA": VJT pokrenulo postupanje povodom stravične eksplozije u Starčevu koja je odnela 2 života
Više javno tužilaštvo u Pančevu pokrenulo je postupanje povodom eksplozije koja se dogodila 17. jula 2026. godine u večernjim časovima u kući u Starčevu, u Ulici Prolećna, kada je aktivirano eksplozivno sredstvo.
U eksploziji je stradala osoba D.P. (31)iz Banatskog Brestovca, dok su A.F. (40) i P.V. (35), obojica iz Starčeva, zadobili teške telesne povrede i prevezeni su u zdravstvenu ustanovu. A.F. je, međutim, preminuo 18. jula 2026. godine.
Više javno tužilaštvo u Pančevu, u saradnji sa Policijskom upravom u Pančevu, obavilo je uviđaj, naložilo potrebna veštačenja i preduzima dalje radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.
"Okupili se da bi proslavili uz roštilj, odjednom je puklo"
Podsetimo, nesreći u kojoj je istog dana poginuo Dragan P. (30) prethodilo je, prema rečima komšija, prijateljsko okupljanje povodom rođendana njegovog prijatelja, odnosno vlasnika kuće Aleksandra F. (40) iz Starčeva, koji je, nažalost, podlegao povredama dan kasnije.
- Aleksandar F. je prekjuče napunio 40 godina. Živeo je sam u toj kući, roditelji su mu odavno umrli i kod njega se prijatelji često okupljaju. Hteo je da obeleži rođendan sa društvom, pustili su muziku, sedeli u dvorištu i družili se kao i mnogo puta ranije. Niko nije mogao ni da pretpostavi da će se veselje završiti ovakvom tragedijom - priča za Kurir jedan od komšija.
Naš sagovornik dodaje da su Aleksandar i Dragan bili bliski prijatelji i kolege.
- Dragan je radio zajedno sa njim. Poznavali su se dugo i često su bili zajedno. Dragan je ranije živeo ovde u Starčevu, ali se posle sa majkom i bratom preselio u Banatski Brestovac. Otac mu je preminuo pre nekoliko godina, pa je ta porodica već prošla kroz veliku tragediju. Sada ih je zadesila još jedna nesreća. Strašno je, svi smo potreseni - kaže komšija i dodaje da je velika tuga i što se Aleksandrova kuća ugasila.
Meštani navode da se iz kuće tokom večeri čula muzika, a da je potom odjeknula snažna detonacija.
- Okupili su se da bi proslavili uz roštilj i odjednom je puklo toliko jako da smo pomislili šta li je eksplodiralo. Istrčali smo napolje, ali prizor koji smo zatekli bio je jeziv. Ne pamtimo da se ovako nešto dogodilo u našem mestu - kaže drugi stanovnik Starčeva.
Prema nezvaničnim saznanjima Kurira, sumnja se da je jedan od trojice muškaraca koji su se u tom trenutku nalazili u dvorištu aktivirao eksplozivnu napravu iz za sada nepoznatih razloga. Kako navodi naš izvor upoznat sa istragom, za sada nema naznaka da je bomba ubačena sa ulice ili izvan dvorišta.
- Eksplozivna naprava poslata je na veštačenje i očekuju se rezultati analiza. Prikupljeni su brojni tragovi koji će biti predmet detaljnog veštačenja kako bi se utvrdilo o kakvoj se napravi radi i na koji način je aktivirana. Za sada nije utvrđeno ni odakle bomba potiče - kaže izvor Kurira.
Kurir.rs