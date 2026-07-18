Prema nezvaničnim saznanjima Kurira, sumnja se da je jedan od trojice muškaraca koji su se u tom trenutku nalazili u dvorištu aktivirao eksplozivnu napravu iz za sada nepoznatih razloga. Kako navodi naš izvor upoznat sa istragom, za sada nema naznaka da je bomba ubačena sa ulice ili izvan dvorišta.

- Eksplozivna naprava poslata je na veštačenje i očekuju se rezultati analiza. Prikupljeni su brojni tragovi koji će biti predmet detaljnog veštačenja kako bi se utvrdilo o kakvoj se napravi radi i na koji način je aktivirana. Za sada nije utvrđeno ni odakle bomba potiče - kaže izvor Kurira.