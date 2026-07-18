Podsetimo, uhapšenja su dvojica osumnjičenih , dok se za još jednim traga. Terete se za "teško ubistvo u pokušaju", a posle saslušanja određen im je pritvor do 30 dana.

"Povodom događaja kod Medicinske škole u Novom Sadu, kada su povređena maloletna lica, nakon saslušanja, a na predlog tužilaštva, rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu prema osumnjičenima P.J. i O.M. zbog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu u sticaju sa krivičnim delom nasilničko ponašanje određen pritvor do 30 dana. Pritvor je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi mogli ometati postupak uticanjem na svedoke, da bi mogli ponoviti krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka", kaže se u saopštenju i dodaje se: