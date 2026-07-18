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U toku jučerašnjeg dana na teritorjii glavnog grada otkrivene su čak tri laboratorije za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je ukupno sedam osoba.

Najveća zaplena realizovana je u Batajnici kada je otkriveno oko 1.700 biljaka marihuane u laboratoriji kompletno opremljenoj za proizvodnju ove opojne droge u veštačkim uslovima.

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Otkrivena laboratorija droge u Batajnici Izvor: MUP RS


U toj akciji uhapšeno je petoro osumnjičenih, a to su: B.C, D.P, S.K, N.V. i D.Đ.

U drugoj laboratoriji improvizovanoj u stanu na Vodždovcu pronađene su 74 sadnice, a uhapšen je P.S.

Treća lokacija, kako saznajemo, otkrivena je na Trešnji u Sopotu, gde je u laboratoriji ofkriveno 30-ak sadnica marihuane. Uhapšen je takođe jedan osumnjičeni A.R.

Svim osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, s tim što će prva petorka odgovarati za težu kvalifikaciju, za koju im preti od 5 do 15 godina zatvora jer su delovali u grupi.

Svima je po nalogu VJT u Beogradu određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje.

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