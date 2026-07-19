Prema prvim i nezvaničnim informacijama, od metka mu je zglob na nozi pukao.
Hronika
OD METKA MU ZGLOB PUKAO: Pucnjava u poznatom klubu u Beogradu nadomak Pančevca
Slušaj vest
U noćnom klubu u Beogradu, nadomak Pančevačkog mosta, u Poenkarovoj ulici, noćas je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen muškarac N.M. (37) koji je upucan u nogu.
Kako Kurir saznaje, reč je o prostrelnoj rani.
Prema prvim i nezvaničnim informacijama, od metka mu je zglob na nozi pukao.
Do pucnjave je došlo nešto pre 5 jutros, a Hitna je ranjenog muškarca odmah prevezla u Urgentni centar.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši