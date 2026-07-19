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U noćnom klubu u Beogradu, nadomak Pančevačkog mosta, u Poenkarovoj ulici, noćas je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen muškarac N.M. (37) koji je upucan u nogu.

Kako Kurir saznaje, reč je o prostrelnoj rani.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, od metka mu je zglob na nozi pukao.

Do pucnjave je došlo nešto pre 5 jutros, a Hitna je ranjenog muškarca odmah prevezla u Urgentni centar.

Kurir.rs

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