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U noćnom klubu u Beogradu, nadomak Pančevačkog mosta, u Poenkareovoj ulici, rano jutris došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen muškarac N.M. (37), a kako Kurir nezvanično saznaje, on je nakon ranjavanja izjavio da je navodno čuo pucanj, ali nije video ko je pucao u njega.

Kako Kurir saznaje iz dobro obaveštenog izvora, do pucnjave je došlo nešto pre pet časova ujutru, a ekipa Hitne pomoći stigla je u rekordnom roku. Lekarska ekipa je ranjenog muškarca zatekla u lokvi krvi, nakon čega je hitno prevezen u Urgentni centar.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, metak mu je naneo tešku povredu, usled koje mu je pukao zglob na nozi.

- Ranjeni muškarac je u izjavi rekao da je čuo pucanj i u istom trenutku osetio da je pogođen, ali da nije video ko je pucao u njega. Naveo je da nije video ni sam trenutak ispaljivanja hica - kaže izvor upoznat sa slučajem i dodaje da je žrtva bila u alkoholisanom stanju.

Prema rečima istog izvora, sve se odigralo unutar noćnog kluba, ali ni ostali prisutni nisu mogli da pomognu nadležnima. Inače, većina gostiju se pre tog događaja razišla, ostalo je desetak ljudi u klubu.

- Oni koji su bili u lokalu takođe su rekli da su čuli pucanj, ali da niko nije video ko je pucao niti kako je došlo do ranjavanja - navodi sagovornik.

Kako saznajemo, prilikom intervencije policije utvrđeno je da je i ranjeni muškarac bio naoružan. Kod sebe je, za pojasom, imao pištolj, koji je policija oduzela radi daljih provera i utvrđivanja svih okolnosti ovog incidenta.