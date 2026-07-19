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Državljanin Bosne i Hercegovine Tomislav Petrović (38), koji se tereti za saobraćajnu nesreću na mostu kod Bačkog Petrovca, u kojoj je poginula majka troje dece S. J. (38), dok su njen suprug i ćerkice povređeni, oglašen je krivim i osuđen na jedinstvenu kaznu od osam godina i četiri meseca zatvora.

Prethodno mu je za krivično delo teško delo protiv bezednosti javnog saobraćaja u vezi sa ugrožavanjem javnog saobraćaja izrečena kazna zatvora u trajanju od osam godina zatvora. Za ovo krivično delo, po zakonu koji je važio u vreme kada se nesreća dogodila, bila je propisana kazna od dve do 12 godina zatvora. Za krivično delo falsifikovanje isprave, što je i priznao, izrečeno mu je šest meseci zatvora.

Tomislav Petrović Foto: Kurir

Obrazlažući presudu, predsednik sudskog veća sudija Siniša Nadrljanski je rekao da je sud cenio korektnost okrivljenog Tomislava Petrovića tokom čitavog postupka.

- Petrović je tokom suđenja pokazao saosećanje i empatiju prema porodici nastradale i u par navrata im je pružio materijalnu pomoć, što će, kako je rekao, i dalje nastaviti da čini - napomenuo je sudija Nadrljanski i istakao da se okrivljeni branio da se ne seća nesreće. Takva odbrana je, kako je predočio predsednik sudskog veća, donekle potvrđena veštačenjem, jer je utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola i kokaina.

- Činjenica je da je on bio za volanom "mercedesa" i to za sud nije sporno jer DNK tragovi okrivljenog dominiraju u prostoru vozača, kao i patika nađena na tom mestu. Takođe, povrede koje je okrivljeni zadobio ukazuju da je on vozio, a to je utvrđeno i sudskomedicinsko-trasološkim veštačenjem - pojasnio je sudija Nadrljanski i dodao da su svedoci koji su bili u koloni vozila na mestu nesreće u sudu izjavili da su za volanom videli muškarca u crnoj majici, što je utvrđeno i foto-dokumentacijom.

Jeziv sudar kod Bačkog Petrovca Foto: Instagram/192_rs

Saobraćajnim veštačenjem je, kako je dalje obrazložio sudija Nadrljanski, utvrđeno da je Petrović na toj deonici, gde je ograničenje 50 kilometara na čas, vozio brzinom od 92 kilometra na sat, što je gotovo dvostruko veća brzina od dozvoljene. Osim toga, prešao je u suprotnu traku iako nije imao nikakvu prepreku na putu. To se, prema sudijinim rečima, može pripisati tome da je vozio pod dejstvom alkohola i kokaina. Sudija je ukazao i da je utvrđeno da na strani "fijata" u kojem se nalazila petočlana porodica nije utvrđen nijedan propust.

Od otežavajućih okolnosti sud je cenio to što je izgubljen jedan život, a troje je teško povređeno, od kojih dvoje maloletne dece, kao i činjenicu da je okrivljeni više puta osuđivan, iako su to dela koja nisu iz oblasti saobraćaja.

Nastradara žena sa svojom porodicom Foto: Društvene Mreže

Osim kazne zatvora, Petroviću su izrečene mere zabrane upravljanja vozilom B kategorije na teritoriji Srbije u trajanju od četiri godine, proterivanje stranca u trajanju pet godina i za te mere mu se ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne. Takođe mu je izrečena mera oduzimanja lične karte i vozačke dozvole Republike Hrvatske na ime Ivan Petrović.

Nesreća u kojoj je stradala S. J. dogodila se 6. oktobra 2024. godine oko podneva na ulazu u Bački Petrovac iz pravca Rumenke i Novog Sada, kada je državljanin Bosne i Hercegovine, vozeći "mercedes" sa 1,48 promila alkohola u organizmu izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu traku i udario u automobil "fijat", u kojem se nalazila porodica iz Novog Sada. Nažalost, S. J., koja se nalazila za volanom "fijata", uprkos naporima lekara Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, preminula je, a njen suprug Ž. J. (37) i dve maloletne ćerke zadobili su teške telesne povrede, dok je treća devojčica lakše povređena.