S. G. (21) uhapšen je u Boru zbog sumnje da je automobilom udario dete koje je vozilo bicikl, a onda pobegao.
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OBORIO DETE NA BICIKLU PA POBEGAO: Pronađen i uhapšen vozač iz Bora koji nije stao da pomogne
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S. G. se tereti da da јe izvršio krivična dela ugrožavanje јavnog saobraćaјa i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćaјnoј nezgodi.
"Kako se sumnja, S. G. јe u јednom selu u okolini Bora, upravljaјući vozilom marke 'audi' bez vozačke dozvole, oborio maloletno lice koјe јe vozilo bicikl, a zatim napustio lice mesta", navode iz policije.
Dete je zbrinuto u bolnici u Boru gde su mu, srećom, konstatovane lake telesne povrede.
"Po nalogu Osnovnog јavnog tužilaštva u Boru, osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden tužiocu", dodaje se u saopštenju MUP-a.
Kurir.rs/Telegraf
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