Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

S. G. se tereti da da јe izvršio krivična dela ugrožavanje јavnog saobraćaјa i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćaјnoј nezgodi.

"Kako se sumnja, S. G. јe u јednom selu u okolini Bora, upravljaјući vozilom marke 'audi' bez vozačke dozvole, oborio maloletno lice koјe јe vozilo bicikl, a zatim napustio lice mesta", navode iz policije.

Dete je zbrinuto u bolnici u Boru gde su mu, srećom, konstatovane lake telesne povrede.

"Po nalogu Osnovnog јavnog tužilaštva u Boru, osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden tužiocu", dodaje se u saopštenju MUP-a.