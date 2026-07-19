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Skandalozni muzički spot influensera i tiktokera Marka Radmanovića iz Sremske Mitrovice, poznatijeg pod pseudonimom Faraon, zbog kog su reagovali i policija i tužilaštvo, poslednjih dana izazvao je talas osuda javnosti i ponovo otvorio jedno od najosetljivijih pitanja - koliko su deca bezbedna na društvenim mrežama i gde je granica između sadržaja koji donosi preglede i onog koji može imati ozbiljne posledice po maloletnike?

Iako je najveću pažnju privukao spot za pesmu "Žig zveri", čiji su sadržaj i pojedine scene na društvenim mrežama ocenjeni kao neprimereni i uznemirujući, ovo nije prvi put da se u sadržaju koji se dovodi u vezu sa ovim kreatorom pojavljuju motivi koji izazivaju burne reakcije.

Kadar iz spota Foto: Printscreen/Youtube

Spot koji je izazvao buru u javnosti počinje uznemirujućim dijalogom: "Sveti tatice, nisam bila dobra, hoćeš me kazniti?", nakon čega slede scene dominacije, kao i prikaz tetoviranja njegovog imena na butini maloletnice. Kontroverzu su dodatno pojačali i stihovi "Nema ni 18, a hoće da se treska", za koje brojni građani smatraju da nedopustivo aludiraju na seksualizaciju maloletnica.

To, međutim, nije jedini njegov sadržaj koji je izazvao osude. Već u ranije objavljenoj pesmi pod nazivom "Hello Kitty" našli su se stihovi: "Faraon, daj mi puff. Ne možeš, mala si... ali mama je dala. Slatka mala nervozica, psića je pozica prelepa, a šifrovana, znači dijagnozica", koji su takođe pokrenuli lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama. Upravo ovakve scene i poruke dovele su do masovnog zgražavanja javnosti i pokretanja reakcije nadležnih organa.

Sve veći problem

Ovaj slučaj ukazuje na sve izraženiji problem na internetu, odnosno trku za pregledima i lajkovim, u kojoj se granice prihvatljivog sadržaja sve češće pomeraju.

Stručnjaci godinama upozoravaju da se maloletnici neretko koriste kao sredstvo za privlačenje pažnje na društvenim mrežama, bilo kroz provokativan sadržaj, šokantne poruke ili kontroverzne spotove.

Kadar iz spota Foto: Faraon/ youtube

Ipak, slučaj koji je uzburkao javnost je mnogo više od toga, pogotovo što iza svega stoji osoba za koju nadležni navode da promoviše pedofiliju i seksualnu zloupotrebu maloletnika u pornografske svrhe.

Podsetimo, policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u saradnji sa Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici i Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su korisnika naloga "Faraon", nakon što su na više društvenih mreža uočeni video-zapisi u kojima promoviše pedofiliju i zloupotrebu maloletnih lica u pornografske svrhe.

On je, po nalogu nadležnog tužilaštva, istog dana doveden u prostorije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, nakon čega je izvršen pretres stana i drugih prostorija koje koristi.

Kadar iz spota Foto: Faraon/ youtube

Ko je Faraon?

O Marku Radmanoviću, poznatijem kao Faraon, u javnosti nema mnogo proverljivih podataka van njegovog prisustva na društvenim mrežama. Ne postoje javno potvrđene informacije o njegovom obrazovanju, zaposlenju ili profesionalnoj karijeri izvan internet platformi na kojima je stekao popularnost.

Međutim, šokantna je i i činjenica da je reč o osobi, protiv koje su, kako je MUP saopštio, tokom 2025. i 2026. godine već podnete krivične prijave zbog sumnje na izvršenje krivičnih dela nedozvoljene polne radnje i polnog uznemiravanja, nakon što je, kako se navodi, pokušao obljubu više maloletnih devojčica.

Peticija građana Nakon burnih reakcija javnosti, posebno roditelja, pokrenuta je onlajn peticija kojom se traži gašenje svih naloga influensera Faraona na društvenim mrežama, kao i da nadležni u potpunosti ispitaju njegove postupke. Peticiju je do sada potpisalo više od 1.000 građana, a njeni pokretači navode da smatraju da sadržaj koji objavljuje može imati štetan uticaj na maloletnike koji ga prate. Kako se navodi, svojim sadržajem on promoviše pedofiliju i satanizam.

Peticija građana Foto: Printskrin/peticije.gradjanske.org

"Devojčice se najviše zloupotrebljavaju u pornografskim sadržajima"

Stručnjaci upozoravaju da društvene mreže sve češće postaju prostor u kojem se šokantni sadržaji stvaraju zarad pregleda i lajkova, dok su maloletnici među najugroženijima.

Stručnjakinja za zaštitu dece na internetu Katarina Jonev ističe da se devojčice najčešće zloupotrebljavaju u pornografskim sadržajima, dok su dečaci izloženi porukama koje promovišu nasilne obrasce muškosti i nepoštovanje prema ženama.

- Ovakve stvari ne smemo da normalizujemo kao društvo. Mi ne smemo da dozvolimo da odrasla osoba omalovažava devojčice i da se ženska populacija predstavlja kao 'jeftina i dostupna roba', kao neko koga treba kažnjavati - upozorava Jonev, a piše Blic.

Psihološkinja Marica Živković upozorava da je posebno opasno što se kroz ovakve sadržaje normalizuju iskorišćavanje, alkohol, droga i prostitucija, zbog čega je, kako navodi, neophodna veća odgovornost i roditelja i digitalnih platformi.