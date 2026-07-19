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Nesvakidašnji napad na policajce dogodio se juče kada je policija pokušala da identifikuje muškarca za kog se sumnjalo da je ženi upao u dvorište i uznemiravao je.

Kako se saznaje, M. P. iz jednog mesta kod Lazarevca prijavila je da joj je nepoznati muškarac ušao u dvorište i uznemiravao je, a da je posle toga ušao u autobus i uputio se u pravcu Lazarevca, te je opisala kako muškarac izgleda.

Nedugo potom, u drugom mestu kod Lazarevca, na oko 10 kilometara udaljenosti, policijski službenik primetio je muškarca koji odgovara opisu i pokušao da ga identifikuje, ali je situacija eskalirala. Muškarac nije imao ličnu kartu i nije želeo da da svoje podatke, pa je nasrnuo na policajca i udarao ga pesnicama u glavu i grudi.

U jednom momentu na lice mesta je stigla saobraćajna patrola i napadnutom policajcu u pomoć je pritekao stariji kolega, te su morali da upotrebe silu. Muškarac je potom udario i drugog policajca i to tako što je pao na asfalt i iz te pozicije ga udarao laktovima u grudni koš.

Nakon što je savladan, muškarac je dovezen u policiju u Lazarevcu, gde je identifikovan kao D. M. (32). Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će da bude priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu. Na teret mu je stavljeno krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Policajci su zadobili lakše povrede, jedan grudnog koša, vrata i lica, dok je drugi imao samo crvenilo u predelu gde ga je napadač udarao, i oni su sanitetom Hitne pomoći prevezeni u Urgentni centar.