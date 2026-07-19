A. T. (23) izgubila bitku za život
Hronika
TRAGEDIJA! PREMINULA DEVOJKA (23) POVREĐENA U UDESU U BORČI: Bila u "fijatu" koji se prevrnuo na krov
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Devojka A. T. (23) koja je teško povređena u saobraćajnoj nesreći u beogradskom naselju Borča, koja se dogodila juče u 1.26 časova, preminula je od zadobijenih povreda.
Kako se saznaje, A. T. je upravljala automobilom amrke "fijat" koji je iz nepoznatih razloga sleteo sa puta i udario u betnski stub i metalnu ogradu, nakon čega se prevrnuo na krov.
U vozilu su u trtenutku nesreće bile dve devojke stare 23 godine, a druga devojka D. N. je u udesu zadobila lakše telesne povrede.
(Informer)
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