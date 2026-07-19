Prijatelji poginulih drugara se uveliko opraštaju od obojice na društvenim mrežama, deleći njihove fotografije i poneku reč o njima.

- Počivajte u miru, momci. Mladi i divni ljudi su bili, carstvo im nebesko, odoše dva dobra druga, dok se trećem bore za život - piše u jednoj objavi, ispod čega su se ređali komentari izjave saučešća.