"ODOŠE DVA DOBRA DRUGA, DOK SE TREĆEM BORE ZA ŽIVOT" Misterija bombe u Starčevu još uvek bez odgovora, a samo ON zna šta se desilo (FOTO)
Mnoga pitanja i dalje nemaju odgovor nakon tragedije koja je potresla Starčevo i okolinu Pančeva, u kojoj su život izgubila dvojica prijatelja Dragan P. (30) i Aleksandar F. (40), dok se treći S. V. i dalje bori za oporavak od teških povreda.
- Upravo od njegovog iskaza iz bolnice moglo bi da zavisi rasvetljavanje ključnih detalja nesreće, pre svega kako se eksplozivna naprava našla u njihovim rukama i šta je prethodilo kobnoj detonaciji - kaže izvor Kurira.
Istraga se nastavlja, a odgovori na brojna pitanja za sada izostaju.
Prema dosadašnjim saznanjima, trojica prijatelja okupila su se 17. jula u dvorištu kuće Aleksandra F. (40), gde su proslavljali njegov rođendan. Ono što je trebalo da bude druženje završilo se nezapamćenom tragedijom, kada je došlo do eksplozije naprave kojom su se, prema dosadašnjim informacijama, u jednom trenutku međusobno dobacivali.
- Pod kojim okolnostima je eksploziv dospeo među njih i zbog čega su ga uopšte imali, za sada nije poznato. Istražitelji veruju da bi odgovore na ta pitanja mogao da pruži jedini preživeli učesnik događaja, koji je u eksploziji zadobio teške telesne povrede i još nije u stanju da da detaljan iskaz - kaže izvor Kurira.
U detonaciji je Dragan P. stradao na mestu, dok je slavljenik Aleksandar F. preminuo dan kasnije od zadobijenih povreda. Njihov treći prijatelj nalazi se na bolničkom lečenju.
Prijatelji poginulih drugara se uveliko opraštaju od obojice na društvenim mrežama, deleći njihove fotografije i poneku reč o njima.
- Počivajte u miru, momci. Mladi i divni ljudi su bili, carstvo im nebesko, odoše dva dobra druga, dok se trećem bore za život - piše u jednoj objavi, ispod čega su se ređali komentari izjave saučešća.
Da je eksplozija bila izuzetno snažna svedoče i tragovi koji su ostali na mestu tragedije. Na metalnoj kapiji porodične kuće i dalje su vidljive brojne rupe i oštećenja nastala od gelera, dok su delovi dvorišta pretrpeli velika razaranja.
Meštani, koji su neposredno nakon detonacije pritrčali u pomoć, i dalje sa nevericom govore o prizorima kojima su svedočili.
- Pustili su muziku, sedeli u dvorištu i družili se kao i mnogo puta ranije. Niko nije mogao ni da pretpostavi da će se veselje završiti ovakvom tragedijom, prizor je bio jeziv, nema gde nije bilo krvi - rekao je jedan meštanin.
Podsetimo, istragu vodi Više javno tužilaštvo u Pančevu, a eksplozivna naprava izuzeta je i poslata na veštačenje, koje bi trebalo da utvrdi o kakvoj je napravi reč, na koji način je aktivirana i odakle potiče.