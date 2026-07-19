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Nevenina ćerka A.T., preminula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 1.30 sati posle ponoći u Borči.

Do saobraćajne nezgode došlo je kada je "fijat" kojim je upravljala A.T. izleteo sa puta i udario u betonski stub, a potom se od siline udarca prevrnuo na krov.

Ona je zajedno sa devojkom D.N. koja je bila na mestu suvozača prevezena u Urgentni centar, ali je tamo ubrzo preminula.

(Kurir.rs/Informer)

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