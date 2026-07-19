Devojka A. T. (22), koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Borči, kćerka je bivše rijaliti učesnice Nevene Hot.
Tuga
ĆERKA BIVŠE RIJALITI UČESNICE NEVENE HOT POGINULA U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Devojka izgubila borbu nakon teškog udesa u Borči
Slušaj vest
Nevenina ćerka A.T., preminula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 1.30 sati posle ponoći u Borči.
Do saobraćajne nezgode došlo je kada je "fijat" kojim je upravljala A.T. izleteo sa puta i udario u betonski stub, a potom se od siline udarca prevrnuo na krov.
Ona je zajedno sa devojkom D.N. koja je bila na mestu suvozača prevezena u Urgentni centar, ali je tamo ubrzo preminula.
(Kurir.rs/Informer)
Reaguj
Komentariši