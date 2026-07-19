Napad na tinejdžera se dogodio na autobuskoj stanici
Nasilje
MALOLETNIK PRETUČEN U BEOGRADU: Izašli iz auta, skinuli mu majicu i počeli da ga udaraju
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Tinejdžer (16) pretučen je sinoć u Beogradu kada su ga dve nepoznate osobe napale zbog majice koju je nosio.
Maloletnik je išao kući i čekao je autobus, kada je pored njega stao njemu nepoznat automobil iz kog su izašle muške osobe.
Prema saznanjima, osobe iz automobila tražile su od maloletnika da skine majicu jednog kluba koju je nosio, a kada je on odbio napali su ga tako što su ga više puta udarili u telo, a potom mu skinuli majicu.
Pretučenog mladića primetio je radnik obezbeđenja koji je radio noćnu smenu i odmah je pozvao policiju, a tinejdžer je sanitetom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.
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