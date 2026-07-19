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Tinejdžer (16) pretučen je sinoć u Beogradu kada su ga dve nepoznate osobe napale zbog majice koju je nosio.

Maloletnik je išao kući i čekao je autobus, kada je pored njega stao njemu nepoznat automobil iz kog su izašle muške osobe.

Prema saznanjima, osobe iz automobila tražile su od maloletnika da skine majicu jednog kluba koju je nosio, a kada je on odbio napali su ga tako što su ga više puta udarili u telo, a potom mu skinuli majicu.