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Na putu Niš – Gadžin Han danas je došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj je, prema za sada nezvaničnim informacijama jedna osoba je poginula, dok su još tri osobe zadobile teške telesne povrede.

Na licu mesta nalaze se pripadnici saobraćajne policije i Sektora za vanredne situacije, koji obezbeđuju mesto nesreće i učestvuju u uviđaju.

Okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nezgode za sada nisu poznate, a više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja i zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

 Kurir/snagajugaNe propustite

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