Povređeni su transportovani u UKC Niš
Užas
ŽENA POGINULA NA MESTU, DETE POVREĐENO: Detalji jezive saobraćajke kod Gadžinog Hana, kamion pun drva se prevrnuo posle udarca! (VIDEO)
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Jedna žena poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se danas u 14.30 sati dogodila na ulazu u Gadžin Han.
Do tragedije je došlo prilikom sudara "škode" niških tablica i kamiona "zastava" koji je bio natovaren drvima.
Od siline udara teretno vozilo se prevrnulo.
Jedna żena je smrtno stradala, a povređeni, među kojima je i jedno dete, transportovani su u niški UKC.
Saobraćaj je obustavljen jer su oba vozila na sredini puta, očekuje se dolazak uviđajne ekipe.
Policija upućuje vozila na zemljani put kako bi izbeglu mesto nesreće.
(Informer)
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