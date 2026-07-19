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Jedna žena poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se danas u 14.30 sati dogodila na ulazu u Gadžin Han.

Do tragedije je došlo prilikom sudara "škode" niških tablica i kamiona "zastava" koji je bio natovaren drvima.

Od siline udara teretno vozilo se prevrnulo.

Jedna żena je smrtno stradala, a povređeni, među kojima je i jedno dete, transportovani su u niški UKC.

Saobraćaj je obustavljen jer su oba vozila na sredini puta, očekuje se dolazak uviđajne ekipe.

Policija upućuje vozila na zemljani put kako bi izbeglu mesto nesreće.

(Informer)

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