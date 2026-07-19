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Nadzorne kamere jednog motela na auto-putu kod Smedereva snimile su, kako se tvrdi, krađu novca iz kase

Naime, kako navodi Instagram stranica "192_rs", grupa mladića je iskoristila trenutak nepažnje i ukrala novac iz fioke na recepciji. 

Kako se može videti na snimku, jedan mladić se izdvojio iz grupe, zaobišao pult i krenuo da rovari po stvarima, a potom otvorio fioku i ukrao sadržaj iz nje. 

Trenutno nema zvanične potvrde o krađi, kao ni o veličini plena. 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

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