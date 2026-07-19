Grupa mladića iskoristila je trenutak nepažnje zaposlenih u jednom motelu na auto-putu kod Smedereva i ukrala novac iz kase na recepciji, što su zabeležile nadzorne kamere
Snimak nadzorne kamere
SNIMAK KRAĐE KOD SMEDEREVA! Grupa mladića upala u motel na auto-putu, sačekali trenutak nepažnje pa OPUSTOŠILI kasu na recepciji! (VIDEO)
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Nadzorne kamere jednog motela na auto-putu kod Smedereva snimile su, kako se tvrdi, krađu novca iz kase.
Naime, kako navodi Instagram stranica "192_rs", grupa mladića je iskoristila trenutak nepažnje i ukrala novac iz fioke na recepciji.
Kako se može videti na snimku, jedan mladić se izdvojio iz grupe, zaobišao pult i krenuo da rovari po stvarima, a potom otvorio fioku i ukrao sadržaj iz nje.
Trenutno nema zvanične potvrde o krađi, kao ni o veličini plena.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
Kurir.rs
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