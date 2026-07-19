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Više lica je povređeno u saobraćajnoj nezgodi koja se desila u selu Visoka kod Kuršumlije u 17. 30 časova.

Kako smo nezvanično saznali, došlo je do kontakta dva vozila na magistralnom putu Niš- Priština.

Prema nepotvrđenim informacijama vozilo marke “bmv” nemačkih registracija prešlo je na suprotnu traku i direktno se sudarilo sa vozilom beogradskih registarskih oznaka.

U ovoj nezgodi je, kako nam je potvrdila direktorka Doma zdravlja Kuršumlija Uranija Petrović, povređeno je šest osoba od kojih je jedna u teškom stanju.