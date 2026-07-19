Teška saobraćajna nesreća na putu Kuršumlija–Merdare: dva vozila su pretrpela velika oštećenja, a na licu mesta interveniše Hitna pomoć.
Hronika
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Više lica je povređeno u saobraćajnoj nezgodi koja se desila u selu Visoka kod Kuršumlije u 17. 30 časova.
Kako smo nezvanično saznali, došlo je do kontakta dva vozila na magistralnom putu Niš- Priština.
Prema nepotvrđenim informacijama vozilo marke “bmv” nemačkih registracija prešlo je na suprotnu traku i direktno se sudarilo sa vozilom beogradskih registarskih oznaka.
U ovoj nezgodi je, kako nam je potvrdila direktorka Doma zdravlja Kuršumlija Uranija Petrović, povređeno je šest osoba od kojih je jedna u teškom stanju.
Sva povređena lica su transportovana vozilima Hitne pomoći Doma zdravlja Kuršumlija na Odlejenj urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje i u toku je dijagnostika.
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