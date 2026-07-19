Na auto-putu kod Šimanovaca u smeru ka Beogradu došlo je do teške saobraćajne nesreće i sudara više vozila u kojem, prema prvim informacijama, ima povređenih lica, a uviđaj je u toku
Sudar
KRŠ I LOM NA AUTO-PUTU KOD ŠIMANOVACA, IMA POVREĐENIH! Žestok lančani sudar više vozila u smeru ka Beogradu, stvara se haos u saobraćaju! (FOTO)
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Večeras je došlo do saobraćajne nesreće u Šimanovcima, u smeru ka Beogradu.
Kako se vidi na fotografijama Instagram stranice "192_rs", došlo je do sudara više vozila, a na pojedinim je pričinjena materijalna šteta.
Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće nisu poznati — prema prvim informacijama, ima povređenih lica.
Uviđajem će biti utvrđeno više detalja.
Kurir.rs
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