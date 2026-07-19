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Večeras je došlo do saobraćajne nesreće u Šimanovcima, u smeru ka Beogradu. 

Kako se vidi na fotografijama Instagram stranice "192_rs", došlo je do sudara više vozila, a na pojedinim je pričinjena materijalna šteta. 

Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće nisu poznati — prema prvim informacijama, ima povređenih lica

Uviđajem će biti utvrđeno više detalja. 

Kurir.rs

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