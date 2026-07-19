Beogradska policija uhapsila je 30-godišnjeg Turskog državljanina zbog sumnje da je naoružan pljačkao ljude na Vračaru.
Hronika
NAORUŽAN OTIMAO TELEFONE NA VRAČARU: Muškarac (30) nasrnuo i na policiju, usledila opšta drama
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Beogradska policija uhapsila je stranog državljanina, starog 30 godina, zbog sumnje da je naoružan prepadao ljude na Vračaru i krao im mobilne telefone.
Kako se nezvanično saznaje, I. G. (30), koji je državljanin Turske, određeno je zadržavanje od 48 sati nakon što je u petak napao policajca koji je pokušao da ga privede nakon izvršenja krivičnog dela.
Sumnja se da je I. G., u Kursulinoj ulici u Beograd, naoružan nožem od dvoje ljudi oteo dva mobilna telefona.
Kada je policajac pokušao da ga uhapsi, on ga je napao i počeo da ga udara.
I. G. je priveden i tereti se za razbojništvo i sprečavanje službenog lica u vršenju dužnosti.
Kurir/Telegraf
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