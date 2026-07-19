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G.M. (60) koji je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 17.30 časova dogodila u selu Visoka kod Kuršumlije, zbog stanja u kojem je dovezen preminuo je u Opštoj bolnici Prokuplje, a na lečenju su još četiri osobe, potvrđeno nam je u Zdravstvenom centru Prokuplje.

- Nešto posle 18 časova, u Odeljenje za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja Zdravstvenog centra Prokuplje, sanitetskim vozilima Doma zdravlja Kuršumlija, dovezeno je pet lica povređenih u saobraćajnoj nezgodi. U zbrinjavanju povređenih lica učestvovao je multidisciplinarni tim specijalista urgentne medicine, hirurga, anesteziologa, radiologa, ortopeda, kao i medicinskih tehničara, koji su odmah po prijemu pacijenata preduzeli sve neophodne mere dijagnostike, lečenja i zbrinjavanja - kažu u Zdravstvenom centru Prokuplje.

Pacijentkinja I. M. (54), nakon obavljenih pregleda i sprovedene dijagnostike, zbog težine povreda transportovana je u Univerzitetski klinički centar Niš, u pratnji kompletne medicinske ekipe dok je N. M. (58), nakon obavljenih pregleda i dijagnostike, primljen na Odeljenje hirurgije radi daljeg praćenja i lečenja.

B. M. (57), nakon obavljenih pregleda i dijagnostike, upućena je u Univerzitetski klinički centar Niš radi nastavka lečenja.

-Pacijentkinja nije vitalno ugrožena i transportovana je u pratnji medicinskog tehničara. Najmlađa povređena osoba F. N. (22), nakon obavljenih pregleda i dijagnostike, primljena je na Odeljenje ortopedije radi daljeg lečenja- dodaju u Zdravstvenom centru Prokuplje.

Nezgoda se desila na magistralnom putu Niš- Priština, a “bmw” se kretao iz pravca KiM ka Nišu.