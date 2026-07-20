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M.K. (21) koji je uhapšen zbog sumnje da je 9. jula u Beogradu, na Trgu Republike, zajedno sa V.S. (21) naneo maloletniku (16) iz Ujedinjenih Arapskih Emirata tešku telesnu povredu, osumnjičen je i da je 14.jula prošle godine na istom mestu pretukao I.L. (22) iz Ruske Federacije.

Kako se saznaje, napad na I.L. se dogodio 14.jula prošle godine, oko 22 časa, na platou Trga Republike, kod Narodnog muzeja.

- Osumnjičeni je prišao žrtvi i upitao ga da li je pravoslavne veroispovesti. Nakon kraćeg razgovora i iz nepoznatih razloga, osumnjičeni je žrtvi zadao udarac u glavu - kaže izvor lista.

Kako se nezvanično saznaje, mladić I.L. je usled udarca pao unazad i prilikom pada je glavom udario u stepenik i izgubio svest.

Povređeni mladić je tom prilikom zadobio tešku telesnu povredu.

Sa saučesnikom pretukao maloletnika

Beogradska policija je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsila dvojicu dvadesetjednogodišnjaka, M.K. i V.S. zbog sumnje da su u centru Beograda, na platou Trga Republike, brutalno pretukli šesnaestogodišnjaka rođenog u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Maloletnik je tom prilikom zadobio teške telesne povrede.

- Osumnjičeni su prišli maloletniku, pitali ga da li je Arapin, nakon čega su ga ispitivali da li u njegovom rancu ima arapsku narodnu nošnju koju je nosio dva dana ranije. Govorili su mu da je tom nošnjom plašio žene i decu koja su se kretala ulicom. Primoravali su ga da se izvini - kaže izvor.

Osumnjičeni su ubrzo identifikovani i uhapšeni. Određeno im je najpre zadržavanje do 48 sati nakon čega su sprovedeni kod tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu na saslušanje.

Osumnjičeni su pred tužiocem, 18.jula, izneli odbranu.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je, nakon saslušanja, predložilo Prvom osnovnom sudu u Beogradu da im odredi meru pritvora, budući da postoji boravkom na slobodi mogli da ometaju istragu uticanjem na svedoke, kao i da bi u kratkom vremenskom roku mogli da ponove krivično delo.