Slušaj vest

Goran Mladenović Grga (60), višestruki šampion Srbije i jedan od najboljih igrača bilijara u Evropi, ali i svetu poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na magistralnom putu Niš-Priština, u selu Visoka kod Kuršumlije.

Goran Mladenović Grga Foto: Društvene Mreže

Tragičnu vest za Kurir potvrdili su prijatelji nastradalog, koji su tom prilikom istakli da je vest o njegovoj smrti potresla porodicu, prijatelje, ali i kompletnu bilijarsku zajednicu u Srbiji i regionu.

- Vest o smrti Gorana Mladenovića Grge veoma je potresla ljubitelje bilijara širom regiona. Bio je jedan od najuspešnijih srpskih bilijarista, višestruki prvak države i čovek koji je decenijama svojim rezultatima i sportskim duhom obeležio domaću bilijarsku scenu - kaže jedan njegov prijatelj za Kurir.

Goran Mladenović Grga Foto: Društvene Mreže

Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za srpski sport, a od njega se na društvenim mrežama opraštaju brojni prijatelji i kolege.

Podsetimo, vozilo marke BMW nemačkih registracija prešlo je u suprotnu traku i direktno se sudarilo sa vozilom beogradskih registarskih oznaka u kom je bio Grga, a prema informacijama iz Zdravstvenog centra Prokuplje, Grga je nakon nesreće u izuzetno teškom stanju dovezen u Opštu bolnicu Prokuplje, gde su lekari pokušali da ga reanimiraju, ali je, uprkos svim naporima, zbog težine zadobijenih povreda preminuo.

- Nešto posle 18 časova, u Odeljenje za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja Zdravstvenog centra Prokuplje sanitetskim vozilima Doma zdravlja Kuršumlija dovezeno je pet lica povređenih u saobraćajnoj nezgodi. U zbrinjavanju povređenih učestvovao je multidisciplinarni tim specijalista urgentne medicine, hirurga, anesteziologa, radiologa, ortopeda i medicinskih tehničara, koji su odmah po prijemu preduzeli sve neophodne mere dijagnostike i lečenja. Nažalost, pacijent G. M. je zbog težine povreda preminuo - potvrđeno je ranije iz Zdravstvenog centra Prokuplje.

U istoj nesreći povređene su još četiri osobe. Pacijentkinja I. M. (54) zbog težine povreda transportovana je u Univerzitetski klinički centar Niš u pratnji kompletne medicinske ekipe. N. M. (58) zadržan je na Odeljenju hirurgije radi daljeg lečenja, dok je B. M. (57) upućena u UKC Niš na nastavak lečenja. Najmlađa povređena osoba, F. N. (22), primljena je na Odeljenje ortopedije.