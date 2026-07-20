U trenutku udesa u kombiju je bilo osam putnika.
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KOMBI PUN SRBA SLETEO S PUTA U SEVERNOJ MAKEDONIJI! Krenuli na letovanje u Grčku, evo šta je uzrok udesa (FOTO)
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Čitateljka Kurira koja se javila rano jutros, redakciji je poslala i fotografije rekavši da je kombi beogradskih tablica, u kojem su bili, imao udes kod Velesa u Severnoj Makedoniji, na putu za Grčku.
Kombi je završio na bankini, ali srećom težih posledica nije bilo. Prema informacijama putnika iz vozila, vozača je najverovatnije savladao umor.
Foto: čitalac Kurira
Na vozilu je načinjena vidna šteta. Zvaničnih podataka o nesreći nema.
Srećom, nema povređenih.
Kurir.rs
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