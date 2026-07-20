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Čitateljka Kurira koja se javila rano jutros, redakciji je poslala i fotografije rekavši da je kombi beogradskih tablica, u kojem su bili, imao udes kod Velesa u Severnoj Makedoniji, na putu za Grčku.

Kombi je završio na bankini, ali srećom težih posledica nije bilo. Prema informacijama putnika iz vozila, vozača je najverovatnije savladao umor. 

saobraćajna nesreća kombi zaspao vozač Veles (1).jpg
Foto: čitalac Kurira

Na vozilu je načinjena vidna šteta. Zvaničnih podataka o nesreći nema. 

Srećom, nema povređenih. 

Kurir.rs

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