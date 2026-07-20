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Jeziv slučaj porodičnog nasilja dogodio se u selu Ljug kod Podujeva, gde je, prema navodima policije, muškarac (63) fizički napao svog sina (33), a potom pretio da će skočiti sa krova kuće kako bi izbegao hapšenje.

Napad se dogodio u subotu, 18. jula, oko osam časova ujutru, nakon svađe između oca i sina. Kako se sumnja, otac je tokom sukoba više puta udario sina drvenom palicom i naneo mu telesne povrede.

Povređeni muškarac zbrinut je u zdravstvenoj ustanovi, nakon čega je u prisustvu predstavnika Centra za socijalni rad dao izjavu policiji.

Po prijavi nasilja, policijske patrole su izašle na lice mesta, ali se osumnjičeni zaključao u kuću. Nedugo zatim izašao je na terasu na spratu i zapretio policajcima da će skočiti ukoliko pokušaju da mu priđu ili ga uhapse.

Zbog ozbiljnosti situacije na mesto događaja upućene su specijalne jedinice policije, koje su preduzele mere kako bi bezbedno okončale incident. O slučaju je obavešten nadležni tužilac, a istraga će utvrditi sve okolnosti ovog porodičnog nasilja.

Kurir.rs/Telegraf/Llapi.info

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