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Tragična smrt Gorana Mladenovića Grge (60),višestrukog prvaka Srbije u bilijaru i jednog od najuspešnijih igrača koje je naša zemlja imala, potresla je sportsku javnost u Srbiji i regionu. Oni koji su ga poznavali kažu da Srbija nije izgubila samo velikog šampiona, već i čoveka koji je živeo za bilijar i nesebično prenosio svoje znanje mlađim generacijama.

Podsetimo, Grga je stradao u saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u selu Visoka kod Kuršumlije, i to u direktnom sudaru sa vozilom marke BMW nemačkih registracija koje je, iz za sada neutvrđenih razloga, prešlo u suprotnu traku.

- Grga je tog dana krenuo sa suprugom za Podujevo, međutim na tom delu puta se izvode asfaltni radovi, a već neko vreme meštani upozoravaju druge da semafore, koji su privremeno postavljeni zbog radova, niko ne poštuje i nažalost to se desilo i juče kada je tuđom greškom na kraju neko nastradao - kaže izvor Kurira.

Goran Mladenović Grga, Kuršumlija
Goran Mladenović Grga Foto: Društvene Mreže

Jedan od njegovih bliskih prijatelja kaže za Kurir da je Grga bio sinonim za bilijar i da je ovaj sport obeležio čitav njegov život.

- Grga je bio jedan od najboljih bilijarista koje je Srbija imala. Bio je višestruki prvak države, reprezentativac, čovek koji je godinama predstavljao Srbiju na najvećim evropskim i svetskim turnirima. Gde god da se pojavio, bio je poštovan, ne samo zbog rezultata, već i zbog toga kakav je čovek bio. Bio je veliki prijatelj, uvek spreman da pomogne i da mladima prenese svoje znanje - priča njegov prijatelj za Kurir.

Kako navodi, iako je godinama živeo u Beogradu, rodnu Kuršumliju nikada nije zaboravio.

- Uvek je govorio da je sve počelo u maloj bilijar sali u Kuršumliji, gde je kao dečak prvi put uzeo štap u ruke. Ostao je vezan za svoj kraj i upravo zato je otvorio bilijar klub u rodnom gradu, želeći da neka nova deca krenu njegovim putem - kaže sagovornik.

Bilijar je počeo da igra iz hobija, ali je taj hobi vrlo brzo prerastao u životni poziv. Tokom više decenija karijere nastupao je na najprestižnijim međunarodnim takmičenjima, osvajao brojne trofeje i proputovao gotovo ceo svet predstavljajući Srbiju.

- Govorio je da za uspeh nisu dovoljni samo talenat, već i ogromna posvećenost. Nikada nije zaboravio koliko je rada uložio da postane to što jeste - dodaje prijatelj.

Legenda

Vest o njegovoj smrti pogodila je mnoge koji se uveliko opraštaju od njega na društvenim mrežama, a među prvima su se oglasili članovi bilijarske zajednice.

Goran Mladenović Grga
Goran Mladenović Grga Foto: Društvene Mreže

- Tužna vest za sve ljubitelje bilijara, u teškoj saobraćajnoj nesreći stradao i napustio nas naš drug, saigrač i vrhunski bilijarista. Ceo region, ali i igrači širom sveta sigurno sa velikom tugom primaju ovu vest - piše u objavi u kojoj se bilijarski klub oprostio od Grge.

Od Gorana Mladenovića oprostio se i Bilijar klub Atlantis.

- Bilijarski sport u Srbiji ostao je bez jedne od svojih istinskih legendi, a mi u Bilijar klubu Atlantis bez dragog prijatelja i čoveka koji je uvek bio rado viđen gost u našem klubu. Grga nije bio samo vrhunski igrač, već i osoba koju ćemo pamtiti po osmehu, sportskom duhu, prijateljstvu i ljubavi prema bilijaru. Njegov trag u našem sportu i uspomene koje je ostavio među svima koji su ga poznavali ostaće zauvek. Počivaj u miru, Grgo. Hvala ti za sve što si učinio za bilijar i za sve trenutke koje smo imali čast da podelimo sa tobom - oproštajna je poruka u potpisu Bilijar kluba Atlantis.

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