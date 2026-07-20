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Šest godina prošlo je od brutalnog dvostrukog ubistva koje je potreslo žitelje Vranjske Banje, kada su u naselju Ćosiki ubijeni Slavoljub Mladenović (47) i njegova nevenčana supruga Branka Anđelković (41).

Zločin se, podsetimo, dogodio u noći između 19. i 20. jula 2020. godine, a uprkos vremenu koje je prošlo, istražitelji ni danas nisu otkrili ko stoji iza ovog svirepog ubistva.

Supružnici su ubijeni u noći između 19. i 20. jula 2020. godine, o ubici i danas ni traga Foto: Privatna Arhiva

Tela supružnika u lokvi krvi pronašao je Brankin otac Siniša, koji je, zabrinut jer mu se ćerka nije javljala na telefon, došao do njihove porodične kuće.

Pronađeni u donjem vešu na kućnom pragu

Kako su tada ispričale komšije, Branka se tog ponedeljka nije pojavila na poslu u fabrici nameštaja u kojoj je bila zaposlena, što je izazvalo zabrinutost među kolegama, budući da nikada ranije nije izostajala bez najave.

- Kolege su je uporno zvale, a kada nisu uspele da stupe u kontakt s njom, Brankina snaja, koja je takođe radila u istoj fabrici, pozvala je njenog oca kako bi proverio šta se dešava - ispričala je tada jedna od komšinica.

Prema njenim rečima, Siniša je nakon bezuspešnih pokušaja da telefonom dobije ćerku i Slavoljuba otišao do njihove kuće, gde ga je sačekao jeziv prizor.

- Zatekao ih je kako nepomično leže u lokvi krvi, praktično na kućnom pragu. Oboje su bili u donjem vešu - navela je komšinica.

Meštani su tada tvrdili da niko iz komšiluka nije čuo pucnjeve. Istragom je utvrđeno da je u žrtve ispaljeno devet hitaca iz lovačke puške.

Motiv i dalje obavijen velom misterije

Iako je od zločina prošlo šest godina, Policijska uprava u Vranju nije saopštila da je identifikovan izvršilac niti su javnosti predstavljeni novi dokazi koji bi rasvetlili slučaj.

Motiv dvostrukog ubistva i dalje nije zvanično utvrđen. Među meštanima Vranjske Banje godinama kruže različite pretpostavke, uključujući i onu da je Slavoljub navodno ubijen zbog novca koji je pozajmio jednoj osobi, kao i da je od dužnika tražio da izmiri dug. Pojedini veruju i da je Branka stradala jer je bila svedok zločina.